Владимир в четвертый раз пытается купить автобусы 

К середине мая «Владимирпассажиртранс» все же надеется выпустить на линию 14 новеньких газовых автобусов. Это долгожданное событие случится при условии, что торги на обновление подвижного состава пройдут удачно. Их проводят уже в четвёртый раз. Первые три попытки закончились ничем.

Новые условия

На сей раз радикально изменилось сразу несколько условий контракта, среди которых самое главное — сроки. Победитель берет на себя обязательство поставить автобусы в течение 15 дней с момента заключения контракта. По старым условиям, автобусы ждали в депо на Ново-Ямской не раньше грядущего лета.

К четвертой попытке мэрия скорректировала критерии, из-за которых прежние торги провалились. Прежде всего, изменила закупочные цены и сняла ограничения по параметрам автобусов.

На сумму 252,8 миллиона рублей управление транспорта и связи хочет приобрести 12 автобусов большой вместимости и 2 автобуса средней вместимости (раньше соотношение было 10 и 7).

Все закупаемые автобусы должны работать на газе.

Никаких ограничений по высоте и длине автобуса теперь нет. Зато, по сравнению с первыми тремя закупками, заказчик пошел на уменьшение числа посадочных мест. В больших автобусах их должно быть 25-30, в средних – 20-25. Правда, оставили условие, что уровень пола должен быть низким.

— Пассажир должен иметь возможность, через любую пассажирскую дверь войти или выйти из автобуса, сделав один шаг с опорной поверхности, — на этом настаивал глава города Андрей Шохин.

У кого больше шансов

Во всех новых автобусах появится информационная система с электронным табло и речевым информатором, совмещенное с навигационным оборудованием. Обязательно видеонаблюдение и видеорегистрация салона (не менее 3-х камер) и дорожных событий (не менее 2-х камер).

Автобусы должны быть новые, выпуска 2022 года. Сервисный центр по их обслуживанию обязан располагаться во Владимире.

Все шансы победить есть у компании «Волгабас». Автобусы она может быстро собрать на заводе в Собинском районе, о чем говорил во время недавнего визита на предприятие врио губернатора Александр Авдеев. Завод набирает штат и готов увеличивать производственные мощности.