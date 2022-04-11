На заводе выпускают новые автобусы

Владимир в четвертый раз пытается купить автобусы 

Требования к подрядчику смягчили 

К середине мая «Владимирпассажиртранс» все же надеется выпустить на линию 14 новеньких газовых автобусов. Это долгожданное событие случится при условии, что торги на обновление подвижного состава пройдут удачно. Их проводят уже в четвёртый раз. Первые три попытки закончились ничем.

Новые условия

На сей раз радикально изменилось сразу несколько условий контракта, среди которых самое главное — сроки. Победитель берет на себя обязательство поставить автобусы в течение 15 дней с момента заключения контракта. По старым условиям, автобусы ждали в депо на Ново-Ямской не раньше грядущего лета.

К четвертой попытке мэрия скорректировала критерии, из-за которых прежние торги провалились. Прежде всего, изменила закупочные цены и сняла ограничения по параметрам автобусов.

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Фото «Призыва»

На сумму 252,8 миллиона рублей управление транспорта и связи хочет приобрести 12 автобусов большой вместимости и 2 автобуса средней вместимости (раньше соотношение было 10 и 7).

Все закупаемые автобусы должны работать на газе.

Никаких ограничений по высоте и длине автобуса теперь нет. Зато, по сравнению с первыми тремя закупками, заказчик пошел на уменьшение числа посадочных мест. В больших автобусах их должно быть 25-30, в средних – 20-25. Правда, оставили условие, что уровень пола должен быть низким.

Пассажир должен иметь возможность, через любую пассажирскую дверь войти или выйти из автобуса, сделав один шаг с опорной поверхности, — на этом настаивал глава города Андрей Шохин.

У кого больше шансов

Во всех новых автобусах появится информационная система с электронным табло и речевым информатором, совмещенное с навигационным оборудованием. Обязательно видеонаблюдение и видеорегистрация салона (не менее 3-х камер) и дорожных событий (не менее 2-х камер).

Новые автобусы работают на сжиженном газе

Новые автобусы работают на сжиженном газе

Автобусы должны быть новые, выпуска 2022 года. Сервисный центр по их обслуживанию обязан располагаться во Владимире.

Все шансы победить есть у компании «Волгабас». Автобусы она может быстро собрать на заводе в Собинском районе, о чем говорил во время недавнего визита на предприятие врио губернатора Александр Авдеев. Завод набирает штат и готов увеличивать производственные мощности.

Фото «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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