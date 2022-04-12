Владимир откроет ярмарки для сдерживания цен на борщевой набор 

Во Владимире откроются «пасхальная» и «майская» сельскохозяйственные ярмарки. Первую предлагают устроить 21-23 апреля, вторую — с 1 по 10 мая. Где – пока не известно. Зато абсолютно точно, что туда зовут всех аграриев, и они смогут торговать бесплатно. Это делается для того, чтобы сдержать цены на борщевой набор.

Торговать подано!

Управление потребрынка ищет оптимальные площадки для размещения этих торговых рядов. Зовут исключительно сельхозпроизводителей Владимирской области. Ассортимент ярмарок — борщевой набор: картофель, морковь, капуста, лук, свекла. Южных фруктов, каковые баловали глаз на ярмарках на Егорова и Красноармейской, не будет.

— Цены на борщевой набор, особенно в небольших магазинах шаговой доступности, выросли, поэтому надо начинать поиск площадок прямо сейчас, предоставляя владимирским аграриям дополнительные торговые места и создавая здоровую конкуренцию, — сообщила пресс-служба администрации города.

Кроме больших площадок мэрия предлагает около 60 мест для торговли с машин и на уличных лотках.

На ажиотаж мэрия не рассчитывает, понимая, что большая часть урожая уже распродана. Но места будут готовы, а разрешение торговать бесплатно, надо полагать, скажется на ценах.

Трудно сказать, где городские власти найдут удобные для аграриев и покупателей ярмарочные места. Осенью по выходным к гипермаркетам «Глобус» и «Лента» приезжали СПК и торговали с машин свежим урожаем. Там было достаточно много народа. Но большинство приходили за южной привозной продукцией.

Еще в прошлом году работали три сезонные ярмарки — на Батурина,

Василисина и Юбилейной. Продавали там не столько картофель, сколько бахчу.

Контроль цен

Глава города Андрей Шохин посоветовал специалистам управления потребрынка вести более тщательный мониторинг цен, самим посещать магазины, не полагаясь на отчеты сетевиков. В одном из отдаленных магазинов Шохин обнаружил в продаже капусту за 100 рублей, тогда как по отчетам ее цена не выше 76 целковых.

Почти месяц назад «Призыв» сообщал о том, что сетевики пытаются сдержать цены на борщевой набор. За январь-февраль овощи дорожали на два рубля максимум. Сейчас картина совсем иная. К середине апреля произошел серьезный скачок цен.

Лук в марте стоил 35 рублей за килограмм, а сейчас уже 56. Картофель старого урожая подорожал с 40 до 50 рублей за кг, свекла с 45 до 53 рублей, морковь – с 50 до 72 рублей.

В торговых секциях «Тепличный» продается не только свой свежий урожай, но прошлогодний урожай местных сельхозпроизводителей. Цены на некоторые овощи дешевле, чем в сетевых магазинах. Хорошо, если на новых временных ярмарках удастся привлечь и местных производителей, и предложить владимирцам овощи по доступным ценам.