Виновника пожара в театре приговорили к обязательным работам

Вынесли приговор рабочему, признанному виновным в пожаре в областном драматическом театре. Тот проводил работы с использованием кустарного сварочного аппарата, что и привело к трагедии. Мировой судья одного из участков Ленинского района Владимира приговорил незадачливого электрика к обязательным работам.

Ошибка рабочего

55-летнего жителя областного центра осудили по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности».

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства установлено, что 29 июня 2020 года мужчина находился на техническом этаже здания и проводил электромонтажные работы и ремонт освещения балкона и зрительного зала.

— При проведении указанных работ для сварки электропроводов им использовался кустарно изготовленный электрический сварочный аппарат, являющийся источником повышенной опасности, — уточнила пресс-служба областной прокуратуры.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров

В итоге в здании театра произошел пожар, который уничтожил имущество, оборудование, отделочные покрытия и конструктивные элементы здания.

Обязательные работы

Ущерб, причиненный театру, оценили в сумму более 118 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 320 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее «Призыв» сообщал, что на сайте госзакупок в третий раз выставили контракт на ремонт драмтеатра. Цена контракта — более 811 миллионов рублей. Подрядчиком стала компания из Симферополя. Работы в театре должны завершиться до конца 2023 года.