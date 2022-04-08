Ветеранам войны Владимирской области начали перечислять выплаты ко Дню Победы

Во Владимирской области начали перечислять региональную выплату ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Деньги к празднику в регионе получат свыше шести тысяч человек. На эти цели из регионального бюджета выделили 25,2 миллиона рублей.

Размер выплаты

По 6 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны. По 4 тысячи рублей — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей.

Размер выплаты варьируется в зависимости от категории получателей.

Денежные выплаты ко Дню Победы получат также свыше 69,5 тысячи «детей войны». Размер выплаты 1132 рубля. 938 вдов инвалидов и участников войны получат по 4082 рубля.

— Если получатель относится к категории «дети войны», при этом является вдовой участника войны и тружеником тыла, ему будет оказана финансовая поддержка по каждому из трёх оснований. 1132 рубля + 4082 рубля + 4000 рублей. Всего 9214 рублей, — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Выплаты поступят на лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреждениях в первой декаде апреля. Жителям, получающим пенсию через почтовые отделения связи, финансовую поддержку окажут по месту жительства в течение апреля.

В 2022 году Россия будет отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.