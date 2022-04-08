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Ветеранам войны Владимирской области начали перечислять выплаты ко Дню Победы

На эти цели предусмотрено 25,2 млн рублей

Во Владимирской области начали перечислять региональную выплату ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Деньги к празднику в регионе получат свыше шести тысяч человек. На эти цели из регионального бюджета выделили 25,2 миллиона рублей.

Размер выплаты

По 6 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны. По 4 тысячи рублей — труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и малолетние узники фашистских концлагерей.

Размер выплаты варьируется в зависимости от категории получателей.

Денежные выплаты ко Дню Победы получат также свыше 69,5 тысячи «детей войны». Размер выплаты 1132 рубля. 938 вдов инвалидов и участников войны получат по 4082 рубля.

Если получатель относится к категории «дети войны», при этом является вдовой участника войны и тружеником тыла, ему будет оказана финансовая поддержка по каждому из трёх оснований. 1132 рубля + 4082 рубля + 4000 рублей. Всего 9214 рублей,  — уточнили в пресс-службе областной администрации.

Выплаты поступят на лицевые счета граждан в финансово-кредитных учреждениях в первой декаде апреля. Жителям, получающим пенсию через почтовые отделения связи, финансовую поддержку окажут по месту жительства в течение апреля.

В 2022 году Россия будет отмечать 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: srgazeta.ru

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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