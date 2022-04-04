В Собинском районе региональную дорогу пустят над М-12

Строительство трассы М-12 «Москва-Казань» набирает обороты. Сейчас крупные работы ведутся в Собинском районе. Там строят путепровод на месте будущего пересечения автобана с региональной дорогой, ведущей от ставровского поворота к Кольчугино. Это участок Колокша — Верхние Дворики.

Сейчас строители завершили монтаж балок путепровода.

— В этом году строители намерены пустить движение по-новому путепроводу — части реконструируемой региональной дороги Колокша — Верхние Дворики. Это даст им возможность приступить к устройству дорожной одежды основного хода на втором этапе М-12, исключив пересечение транспортных потоков в одном уровне, — пояснила пресс-служба компании «Автодор».

Вверху и внизу

Длина балок путепровода — 33 метра. Это дает возможность обеспечить необходимую ширину проезда на двухполосной региональной дороге сверху и на четырехполосной по М-12 — снизу. Работы на этом искусственном сооружении идут круглосуточно, уточнил «Автодор».

Во Владимирской области при строительстве М-12 запланированы еще две развязки. Одна на пересечении с трассой М-7, вторая — с гусевской дорогой сразу после примыкания обхода Бараков. В регионе построят 15 мостов и путепроводов общей длиной около одного километра.

Всего же на всем протяжении платного автобана построят 350 мостов и путепроводов. На большинстве этих объектов уже активно ведутся работы.

Масштаб космический

Строительство магистрали началось чуть более года назад, но уже, по информации госкомпании «Автодор», она отчетливо видна из космоса.

В грунтовом варианте трасса сделана на всех восьми этапах. Сейчас ее асфальтируют и там, где надо, переносят коммуникаций.

По территории Владимирской области проходят 1-й, 2-й и 3-й этапы М-12 протяженностью 219,4 км. Здесь работы развернуты на всем протяжении. На 171-м км идет устройство земляного полотна, ведутся работы на 59 из 75 искусственных сооружений. На трех этапах работает более трех тысяч человек и 945 единиц техники.