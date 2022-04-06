В помощь пациентам облздрав запустил медицинские чаты

Департамент здравоохранения Владимирской области запустил два медицинских чата в Телеграме (18+). Там жители региона смогут оставлять обращения. Ответы от представителей медицинских организаций придут в течение двух часов.

Чем помогут

Речь идет о двух медчатах: «Владимир. Здоровье» и «Владимирская область. Здоровье». Первый предназначен для владимирцев, второй – для жителей всего региона.

Подключиться можно сразу к двум чатам.

— Зачастую граждане проходят лечение не только в своих районных поликлиниках, но и в медицинских организациях областного уровня, которые находятся во Владимире, — поясняет пресс-служба облздрава.

Медчаты помогут решить следующие вопросы: запись к врачу, проблемы с вызовом доктора на дом, очереди в поликлиниках, грубое обращение с пациентами, запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов.

А вот получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпитализации и постановке диагноза в чатах нельзя.

Куда обращаться

Писать обращения в медчаты можно ежедневно с 08.00 до 20.00, с понедельника по субботу.

− Этот актуальный проект позволит наладить связь между медицинскими организациями и пациентами и ускорить решение проблем пациентов в оказании медпомощи, − отметил руководитель департамента здравоохранения Артём Осипов.

Медчаты созданы в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Их главная задача — повысить качество и доступность медицинской помощи для населения. Пилотный проект был запущен еще в 2018 году в Московской области. Сегодня он действует уже в 12 регионах страны.