В Покрове начнется благоустройство бульвара дружбы народов

В Покрове в мае стартует благоустройство бульвара дружбы народов. Администрация города ищет подрядчика. Стоимость выставленного на торги контракта – 88 миллионов рублей.

Проект-победитель

Дизайн-проект бульвара дружбы народов появился еще год назад. Эта работа проектировщиков выиграла Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Из федерального бюджета город получил 50 млн рублей, еще 40 млн добавила область.

Во время своего недавнего визита в Покров глава региона Александр Авдеев поставил задачу руководству города доработать проект бульвара дружбы народов в части инфраструктуры для удобства жителей. В конкурсной документации на выполнение 1-го этапа работ уже появились эти уточнения.

— Благоустройство ведется с учетом перспективы строительства школы, территория которой прилегает к благоустраиваемой территории с запада. Для этого предполагается организация общей пешеходной зоны между участком благоустройства и территорией школы, — сообщается в документации.

Что там будет

На торгах размещен контракт с проектом, в котором указан полный перечень работ по благоустройству бульвара.

1) прогулочная зона – устройство сети прогулочных дорожек с покрытием тротуарной плиткой, а также установкой малых архитектурных форм (скамьи, урны) вдоль дорожек;

2) зона для проведения культурно-массовых мероприятий (центральная площадь) – устройство площади с размещением на ней сцены в центральной части благоустраиваемой территории;

3) детская игровая зона – устройство площадки с установкой детского игрового оборудования и малых архитектурных форм (скамьи, урны) в центральной части благоустраиваемой территории;

4) выставочная зона – устройство площадки с размещением выставочных стендов и малых архитектурных форм (скамьи, урны) в южной части благоустраиваемой территории;

5) спортивная зона – устройство площадки с установкой спортивного оборудования в южной части благоустраиваемой территории;

6) зона парковок;

7) торговая зона – установка двух некапитальных нестационарных торговых павильонов в северной части благоустраиваемой территории.

В контракте стоимостью 88 миллионов рублей перечислены только некоторые работы. Главное — это планировка территории, устройство тротуаров, аллей, дорожек. Перекладка и строительство инженерных сетей. Украшением этого этапа станут два больших павильона. В одном разместят выставочный зал, в другом кафетерий.

— Проект предусматривает разбивку территории на зоны для различного типа отдыха: тихий отдых для старшего поколения, площадки для детей младшего возраста и скейт-площадку для подростков, зона воркаута для всех возрастов, площадь для проведения мероприятий местного значения, зона с торгово-выставочными павильонами. Все кластеры взаимосвязаны между собой сетью дорожек, которая обеспечивает доступ к территории для жителей всех близлежащих домов, — сообщается в документации.

Такой масштабный проект станет первым в Покрове. По размаху и разнообразию он сможет конкурировать со сквером судостроителей в Гороховце или Фатьяновским парком в Вязниках. Их также сделают в этом году на федеральные средства, выигранные в конкурсе.