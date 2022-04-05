В память о героях Великой Отечественной высадят лес

Владимирская область присоединится к акции «Сад памяти». Международный проект предполагает посадку деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В этом году акция пройдет с 22 апреля по 13 мая, сообщает департамент лесного хозяйства региона.

Сад памяти

Центральное мероприятие на территории региона запланировано 11 мая в Судогодском районе, участие в нем примут волонтеры Победы. Лесопосадки пройдут также во всех районах области.

С планом и расписанием мероприятий акции можно ознакомиться на официальном сайте департамента лесного хозяйства. Местоположение участков определено на карте на официальном сайте акции садпамяти2022.рф.

Даты мероприятий могут измениться в зависимости от погоды.

Организатором выступает департамент лесного хозяйства, а мероприятий на территории остальных районов — подведомственные ему лесничества.

Владимирская область участвует в акции «Сад памяти», начиная с 2020 года. В прошлом году в лесном фонде и в населенных пунктах области высадили более 220 тысяч сеянцев хвойных пород на общей площади 47,3 гектаров. Участие в акции приняли 1,5 тысяч человек.

6 тысяч гектаров

Во Владимирской области в этом году также намечены лесовосстановительные мероприятия. Их планируют провести на площади 6 тысяч га, что на 11% больше планового объёма прошлого года, сообщила пресс-служба областной администрации.

На половине из этих площадей масштабные лесопосадки проведут весной. На вырубках и прогалинах высадят более 16 млн сеянцев сосны и ели. Кроме того, будут дополнены посадки прошлых лет на общей площади 2,7 тысяч га, засеяно 3,4 га лесных питомников.

Планируется, что 87% объёма посадки деревьев выполнят арендаторы лесных участков. Вместе с филиалами «Владлесхоза» они уже подготовили инвентарь и технику, а также создали 81 снежный бурт-холодильник для хранения посадочного материала.