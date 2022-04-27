В майские праздники по Пушкинской карте приглашают на Гергиева и в музеи

Пушкинская карта открыла большие возможности для молодёжи. По ней можно бесплатно посетить различные культурные мероприятия. В майские праздники во Владимирской области их будет особенно много. Это и выставки, и концерты, и театральные постановки. Можно заглянуть в музейные экспозиции. Или познакомиться с творчеством прославленного дирижёра Валерия Гергиева.

Лимит карты для молодёжи на 2022 год составляет 5 тысяч рублей.

Главное событие

Выступление прославленного симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (12 +) — одно из центральных событий всего нынешнего сезона. Оно состоится 7 мая в областном Дворце культуры и искусства.

Концерт пройдёт в рамках Пасхального фестиваля. Программа приурочена к памятным датам страны, а также юбилеям композиторов и деятелей искусства, среди которых Александр Скрябин, Игорь Стравинский, Сергей Дягилев.

Действо начнётся в восемь часов вечера. «Призыв» зашёл на сайт «Владимир-Концерта» и попытался приобрести обычный билет — билетов не было. Возможно, на молодых с Пушкинской картой выделена квота — проверить нам это не удалось. В штате редакции обладателей Пушкинских карт не оказалось. Но надеемся, догадка с квотой верна.

Музеи и выставки

Если окажетесь в Муроме или Гороховце, помните — там тоже можно увидеть много интересного по Пушкинской карте. Гороховецкий историко-архитектурный музей проводит экскурсии по экспозициям Музея купечества «Дом Ершова (Сапожникова)», «Дома Канонникова» и Выставочного зала «Дом Семёнычева» (6+).

А Муромский историко-художественный музей даёт возможность посетить выставку «Советский гобелен и ювелирное искусство» из собрания Костромского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (6+).

Пушкинская карта действует для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет

Что касается Владимира, здесь в Центре классической музыки и Владимирской областной филармонии пройдут концертные программы, посвящённые Дню Победы (6+).

Областной театр кукол приглашает на постановку «Фронтовым театральным бригадам посвящается», которая в течение многих лет пользуется большой популярностью, и на спектакль по произведению Кира Булычёва «Звонок в прошлое», премьера которого состоялась совсем недавно (6+).

А в Центре пропаганды изобразительного искусства − две интересные выставки: «Художники о войне» из фондов музея и персональная выставка заслуженного художника России Виктора Бычкова «Художники о войне» (0+).

Подробный план мероприятий, доступных по Пушкинской карте, − на сайте департамента культуры Владимирской области.