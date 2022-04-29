В Коврове отремонтировали детскую поликлинику. Что изменилось

В Ковровской центральной городской больнице завершился капремонт детской поликлиники. Маленьким пациентам и их родителям в ожидании приёма врача будет комфортно и уютно, заверили в облздраве. Осталось только завершить ремонт фасада. Работы пройдут в мае.

Что сделано

В результате масштабного ремонта в поликлинике создана комфортная безбарьерная среда, появились «открытая» регистратура, централизованный колл-центр, электронное табло с расписанием приёма врачей, комната для кормления грудных детей, игровая зона, крытая колясочная и удобная система навигации.

Кроме того, в детской поликлинике отремонтировали кабинеты врачей, санузлы, заменили инженерные коммуникации, поставили современное медицинское оборудование. И далеко не весь перечень выполненных работ, подчеркивают в облздраве.

Дело за фасадом

На этой неделе результаты ремонтных работ оценили врио заместителя губернатора области Константин Баранов и заместитель директора департамента здравоохранения Александр Жестков. Их сопровождали глава Коврова Елена Фомина и главный врач ЦГБ Антон Зинченко.

— Теперь поликлиника отвечает современным требованиям, и находиться здесь стало гораздо приятнее как маленьким пациентам, так и их родителям. В мае будет закончен ремонт фасада. На эти цели из областного бюджета необходимые средства выделены. Поликлиника преобразится не только внутри, но и снаружи, — заявил Константин Баранов после посещения учреждения здравоохранения.

Работы проводились в рамках региональной программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее «Призыв» рассказывал о старте строительства поликлиники для взрослого населения в городе Струнино Александровского района. Её должны ввести в строй осенью нынешнего года. Старое здание снесут.