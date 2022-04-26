В Коммунаре готовятся снести лишние этажи проблемного дома

Демонтаж лишних этажей в проблемном доме Коммунара начнется со дня на день. На время работ, а они займут несколько месяцев, уже заселившихся в квартиры собственников просят покинуть помещения. Люди согласны: официального новоселья они ждут четвертый год, и готовы еще немного потерпеть, лишь бы закончились их мытарства. Демонтаж конструкций застройщик сделает за свой счет.

Единственный вариант

История с домом, где превысили высотность (вместо семи максимально возможных этажей застройщик возвел девять), давно на слуху, несколько лет власти, начиная с первых лиц города, ломали голову, что делать с этим проблемным объектом. Решили — убрать лишнее.

— Как и договаривались, к апрелю сделали проект по демонтажу лишних этажей. Прошли переговоры с дольщиками. Они готовы выехать на время работ. Демонтаж займет несколько месяцев. Говорю прямо, другого варианта законно ввести дом в эксплуатацию у застройщика нет. В противном случае его ждет серьезная уголовная ответственность, — заявил врио губернатора Александр Авдеев на прямой линии в сообществе «Объясняем РФ».

Свыше 100 семей четвертый год ждут ключей от квартир.

Как минимум десять семей из числа собственников, не видя другого выхода, уже заселились в еще не сданный дом. Сделали ремонт и заселились в давно оплаченные жилые помещения. Но и они готовы съехать лишь бы дом сдали по всем правилам.

А за окошком месяц май

Работы начнутся, по всей вероятности, сразу после майских праздников. Лишь бы погода не подвела: затяжные дожди — не лучший помощник. Сейчас же идут обязательные, но последние бюрократические процедуры.

— На этой неделе конкурсный управляющий должен поставить дом на кадастровый учет как объект незавершенного строительства. А уже с этой регистрацией можно подавать документы не на разрешение на строительство, как для нового дома, а на разрешение демонтажа уже имеющегося строения. Администрация должна все подписать 4-6 мая. И после этого застройщик хотел приступать к работам по демонтажу, — рассказал руководитель инициативной группы дольщиков Василий Анисимов.

В середине мая новостройку огородят забором и приступят к демонтажу кровли. Сложность работ заключается в том, что придется разбирать шахты лифты (они построены до самого девятого этажа), переподключать коммуникации.

Выхода нет

Расходы оплатит застройщик Сергей Русаков. Если все получится, как надо, у него будет шанс избежать уголовной ответственности. Сейчас в отношении него в Октябрьском районном суде г. Владимира рассматривается дело. Инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Но в случае сдачи дома потерпевшие — дольщики квартир в проблемном доме — могут отказаться от своих претензий.

Последнее заседание по данному делу проходило в середине января. С той поры процесс откладывают по разным причинам. Дольщики показания в суде уже дали. Истории у всех похожие. В 2018 году оформили договора долевого участия, взяли ипотеку, живут у родни или в съемных квартирах, выплачивают кредиты.

От компенсации, которую предлагал застройщик, когда дело начал раскручивать Следком, все дольщики отказались. Им нужны квартиры и не где-то в отдаленных районах города (и даже там на суммы четырехлетней давности уже ничего не купить), а в Коммунаре — с видом на пойму Клязьмы и Успенский собор.