В Гороховце поставят мотобот, в Вязниках – детский мега-городок

Два масштабных проекта благоустройства реализуют в нынешнем году во Владимирской области. Предполагается, что они привлекут в регион дополнительный приток туристов. Сделают сквер с аллеей и мотоботом с видом на Клязьму в Гороховце. И обустроят Фатьяновский парк со сценой и детским городком в Вязниках.

Памятник на набережной

Два этих масштабных проекта стали победителями Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. И получили федеральные средства. Правда, Вязники раньше, а Гороховец – только что.

— Главный элемент гороховецкой концепции — памятник десантному мотоботу, который будет размещаться на пересечении улиц Гоголя и Набережной. Именно тут был судостроительный завод по производству мотоботов. Вокруг памятника создадут сквер воинской славы. Будет торговая площадь, где павильоны поставят частники. Всем этим проектом мы завершим благоустройство набережной, которое начали в 2018 году, — рассказал заведующий отделом архитектуры Гороховецкого района Игорь Соловьев.

Проектно-сметная документация сквера уже готова. Реализация выйдет на 100 миллионов рублей. Чтобы работы были выполнены уже в этом году, из областного бюджета в конце марта дополнительно выделили 38 миллионов рублей.

Директор департамента ЖКХ Елена Семенова надеется — лишь бы подрядчик попался ответственный. В соседних Вязниках получилось иначе, поэтому важно, чтобы Гороховец учел чужие ошибки.

Подрядчик подкачал

В Вязниках благоустройство Фатьяновского парка затянулось, в том числе и из-за нерадивых подрядчиков. То они не смогли в срок замостить плиткой дорожки и поставить сцену со смотровой площадкой, то не захотели участвовать в торгах по устройству детского городка, опасаясь слишком пристального контроля.

— Строительные работы в Фатьяновском парке выполнены на 81%. Павильон и смотровая площадка готовы на 95%. Благоустройство территории — на 71%. Оплачены работы из федеральных средств в сумме 24 миллиона рублей. Еще на сумму 31 миллион рублей направлены акты работ, — сообщил первый зам. главы администрации Вязниковского района Сергей Мальцев.

В Фатьяновском парке должен появиться детский мега-городок.

В детском городке будет много чекго: веревочные комплексы, горки, музыкальные инструменты, лазалки и трубы, альпинисткие стенки и змейки. Будет интересно детям от 3 до 14 лет.

Будущая красота

Всего в этом году во Владимирской области запланировано благоустройство 65 дворовых территорий и 35 общественных пространств. На реализацию федерального проекта «Создание комфортной городской среды» направили 451,6 миллионов рублей.

— Уже завершены и оплачены работы по благоустройству шести общественных территорий и трех дворов. Ещё в конце прошлого года руководство Вольгинского, Городищ, Гороховца, Камешково, Киржача и Покрова провели торги, выполнили работы, а в январе этого года заплатили подрядчикам. Кто не умеет работать, поучитесь, — заявила директор департамента ЖКХ Елена Семенова.

С 15 по 30 апреля на единой федеральной платформе «Городская среда» пройдет онлайн-голосование по отбору общественных территорий для реализации в 2023 году. Владимир предложит жителям на выбор сразу восемь объектов, Муром — шесть.

— В голосовании должно принять участие 89 тысяч человек в области. Как только будут подведены итоги голосования, вы уже сможете формировать техзадания, проводить аукционы для выбора подрядной организации. Не ждите, выполняйте работы в этом году, — убеждает муниципальные власти Елена Семенова.

В голосовании смогут принять участие жители региона старше 14 лет. Отдать свой голос можно будет на выбор на Едином портале госуслуг в личном кабинете, на сайте 33.gorodsreda.ru либо с помощью волонтёров.

— Нужно приводить в порядок дворы и тротуары, парки и скверы. Но принципиально важно чтобы в наших городах появлялись комплексные объекты благоустройства, которые соответствуют лучшим образцам мегаполисов. Нужны и прогулочные зоны, и велодорожки, и благоустроенные водные объекты, и места для организации зимнего отдыха и занятий спортом. Только так мы сможем сохранить привлекательность региона для его жителей и для тех, кто к нам приезжает в поисках новой работы, — подчеркнул в своём выступлении перед депутатами Законодательного Собрания глава региона Александр Авдеев.