В частный сектор Владимира пришли «умные» электросчетчики

МегаФон настроил автоматическую передачу данных приборов учета для более чем шести тысяч жителей Владимира. Цифровая технология обладает высокой точностью и позволяет горожанам снизить расходы на «коммуналку».

Новые счетчики круглосуточно фиксируют показания и передают их в систему учета и биллинга электросбытовой компании. Проанализировав динамику, владимирцы могут оптимизировать свои расходы – перейти на многотарифный учет и включать определенные виды техники в то время, когда цена электроэнергии ниже. Также интеллектуальные приборы помогут защититься от ЧП: в случае замыкания встроенное реле автоматически отключит абонента от сети. Средний срок службы у счетчиков – до 30 лет.

«Установить цифровые приборы в частном секторе было особенно важно, так как многие домовладельцы не живут здесь постоянно и не всегда вовремя передают показания. Также в этой части города иногда бывает сложно отследить поломку электросчетчика или вмешательство в его работу. Автоматизированная система учета помогает избежать подобных проблем», – рассказывает главный управляющий директор АО «ОРЭС-Владимирская область» Николай Голенкевич.

«МегаФон активно поддерживает цифровизацию жилищно-коммунальной отрасли и уже запустил систему автоматической передачи показаний счетчиков для Нижегородского водоканала, «умную» котельную в Башкортостане, комплексное решение по дистанционному контролю и учету ресурсов ЖКХ на основе «интернета вещей» для целого города – Иннополиса в Татарстане. Мы видим, как современные сервисы влияют на качество жизни граждан. Поэтому в проекте во Владимире наша компания выступает не только как генеральный подрядчик, но и как инвестор: закупает и монтирует оборудование, а заказчик оплачивает его в течение нескольких лет из складывающейся экономии», – сообщает директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.

Власти России планируют постепенный полный переход на «умные» приборы учета. Согласно закону № 522-ФЗ, в первую очередь, поставщики электроэнергии должны их устанавливать в новостройках и домах, где счетчиков раньше не было. Также ими заменяют сломанные и не соответствующие современным стандартам точности приборы и приборы с вышедшим сроком поверки или эксплуатации.