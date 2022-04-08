Управляющий Владимирским отделением Сбербанка провел лекцию для курсантов Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН России)

В рамках ранее подписанного соглашения с Владимирским юридическим институтом Федеральной службы исполнения наказаний (ВЮИ ФСИН России), управляющий Владимирским отделением Сбербанка Виталий Дорошенко провел лекцию для курсантов юридического факультета на тему «Искусственного интеллекта».

В ходе лекции Виталий Дорошенко рассказал о цифровой трансформации бизнеса, о возможностях, которые открываются с применением инновационных технологий, а также об экосистеме Сбера.

Напомним, что основной целью заключенного соглашения стала разработка совместных программ, направленных на повышение эффективности деятельности института. Стороны договорились о проведении образовательных программ, спортивных мероприятий, а также реализации совместных научно-исследовательских проектов.

Сегодня Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний – один из ведущих ведомственных вузов, в котором более 75 лет осуществляется подготовка сотрудников для оперативных подразделений УИС. Современная учебно-материальная база, включающая в себя лекционные и актовые залы, учебно-методические кабинеты, компьютерные классы, учебные полигоны, спортивные залы, стрелковые тиры, зал судебных заседаний, фотолабораторию, лабораторию психофизиологического практикума, лингафонный кабинет, библиотеки, читальный зал с доступом к электронно-библиотечной системе, позволяет вузу вести подготовку высококвалифицированных специалистов. Ежегодно обучающиеся института становятся лауреатами персональных стипендий Президента и

Правительства Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и других престижных стипендий.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Современные студенты погружены в цифровой мир, именно поэтому мы организовали интересную лекцию о развитии цифры и технологий. Важно, что ребята уже понимают то, что нужно постоянно развиваться и получать новые знания. Ведь от этого зависит их будущее и правильный вектор развития. Со своей стороны, мы готовы интегрироваться в образовательный процесс, чтобы студенты могли максимально эффективно применять полученные знания уже на практике».