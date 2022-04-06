«Умных домов» во Владимирской области стало чуть больше

Во Владимирской области энергоэффективный капитальный ремонт завершен в пяти многоквартирных домах. Отчеты о работах в Гусь-Хрустальном, Меленках и Муроме приняты федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ.

Экономия для жильцов

— Проведение энергоэффективного капитального ремонта в этих пяти домах позволило улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов 1339 граждан. Общая стоимость работ на объектах составила 24,16 миллиона рублей. Расчётный размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в этих домах составит 5,6 миллиона рублей, — сообщила пресс-служба администрации области.

Этот вид работ проводится с поддержкой федерального фонда. Затраты собственников жилья компенсируются. По пяти домам возвратили почти 40% или 9,64 миллиона рублей.

Огромное преимущество программы в том, что в домах ставят автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения. Тепло на улице — прохладно дома, мороз за окном — потеплело и в квартире.

Никаких перетопов и переплат.

Но своими силами собственники жилья бы не справились — слишком дорогое оборудование.

А при поддержке бюджета его установили в доме №5 по улице Каховского и №17 по Муравьёва-Апостола в Гусе-Хрустальном, в домах № 45 и №5-а по улице Дзержинского в Муроме и в доме №106 по улице Коминтерна в Меленках.

— Также на всех объектах повышена теплозащита: в Гусь-Хрустальном в доме №5 по улице Каховского − окон в местах общего пользования, в доме №17 по улице Муравьёва-Апостола – крыши; в доме №106 по улице Коминтерна в Меленках – наружных стен; в домах №№45 и 5А по улице Дзержинского в Муроме – чердачных перекрытий, — уточнила пресс-служба администрации области.

Экономия от энергоэффективных мероприятий — 20-50% от суммы платежей.

Поэтапное обновление

Владимирская область участвует в программе энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов от фонда с 2019 года. Тогда в заявку включили один многоквартирный дом во Владимире.

В 2020 году в заявку региона вошли уже 7 домов: 4 в областном центре и 3 − в Кольчугине. В 2021 году получили средства на 18 домов. Тогда же область подала заявку еще на 100 домов. Работы ведутся поэтапно, деньги приходят по факту.

Есть несколько видов энергоэффективных работ, которые направлены на экономию платежей и ресурсов. Наиболее популярный — это установка автоузлов, которые управляют системой отопления. При этом регулируют параметры теплоносителя в зависимости от погоды.

Далее в рейтинге популярности:

повышение теплозащиты наружных стен;

замена трубопроводов внутридомовой системы отопления;

установка энергоэффективных (светодиодных) осветительных приборов;

установка систем автоконтроля и регулирования освещения в местах общего пользования.

Ранее «Призыв» рассказывал об умном доме во Владимире. Комиссарова, 28 — это тот редкий случай, когда жители сами обратились к управляющей компании, попросив установить в доме умную технику. Компания «МУП ЖРЭП» помогла подготовить все документы, сформировать заявку и попасть в программу энергоэффективного капитального ремонта.