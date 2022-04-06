В бойлерной теперь нагревается только вода, а не весь подвал

«Умных домов» во Владимирской области стало чуть больше

Энергоэффективный капремонт завершили в пяти домах

Во Владимирской области энергоэффективный капитальный ремонт завершен в пяти многоквартирных домах. Отчеты о работах в Гусь-Хрустальном, Меленках и Муроме приняты федеральным фондом содействия реформированию ЖКХ.

Экономия для жильцов

— Проведение энергоэффективного капитального ремонта в этих пяти домах позволило улучшить условия проживания и снизить расходы на оплату коммунальных ресурсов 1339 граждан. Общая стоимость работ на объектах составила 24,16 миллиона рублей. Расчётный размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов в этих домах составит 5,6 миллиона рублей,сообщила пресс-служба администрации области.

Этот вид работ проводится с поддержкой федерального фонда. Затраты собственников жилья компенсируются. По пяти домам возвратили почти 40% или 9,64 миллиона рублей.

Огромное преимущество программы в том, что в домах ставят автоматизированные индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления и горячего водоснабжения. Тепло на улице — прохладно дома, мороз за окном — потеплело и в квартире.

Никаких перетопов и переплат.

Но своими силами собственники жилья бы не справились — слишком дорогое оборудование.

А при поддержке бюджета его установили в доме №5 по улице Каховского и №17 по Муравьёва-Апостола в Гусе-Хрустальном, в домах № 45 и №5-а по улице Дзержинского в Муроме и в доме №106 по улице Коминтерна в Меленках.

— Также на всех объектах повышена теплозащита: в Гусь-Хрустальном в доме №5 по улице Каховского − окон в местах общего пользования, в доме №17 по улице Муравьёва-Апостола – крыши; в доме №106 по улице Коминтерна в Меленках – наружных стен; в домах №№45 и 5А по улице Дзержинского в Муроме – чердачных перекрытий, — уточнила пресс-служба администрации области.

 Экономия от энергоэффективных мероприятий — 20-50% от суммы платежей.

Поэтапное обновление

Владимирская область участвует в программе энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов от фонда с 2019 года. Тогда в заявку включили один многоквартирный дом во Владимире.

В 2020 году в заявку региона вошли уже 7 домов: 4 в областном центре и 3 − в Кольчугине. В 2021 году получили средства на 18 домов. Тогда же область подала заявку еще на 100 домов. Работы ведутся поэтапно, деньги приходят по факту.

Умная автоматика регулирует подачу тепла и горячей воды

Умная автоматика регулирует подачу тепла и горячей воды

Есть несколько видов энергоэффективных работ, которые направлены на экономию платежей и ресурсов. Наиболее популярный — это установка автоузлов, которые управляют системой отопления. При этом регулируют параметры теплоносителя в зависимости от погоды.

Далее в рейтинге популярности:

  • повышение теплозащиты наружных стен;
  • замена трубопроводов внутридомовой системы отопления;
  • установка энергоэффективных (светодиодных) осветительных приборов;
  • установка систем автоконтроля и регулирования освещения в местах общего пользования.

Ранее «Призыв» рассказывал об умном доме во Владимире. Комиссарова, 28 — это тот редкий случай, когда жители сами обратились к управляющей компании, попросив установить в доме умную технику. Компания «МУП ЖРЭП» помогла подготовить все документы, сформировать заявку и попасть в программу энергоэффективного капитального ремонта.

Фото администрации Владимирской области и «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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