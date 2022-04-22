Центр Владимира перекроют на Пасху для крестного хода

В православную Пасху, 24 апреля, во Владимире на полтора часа перекроют движение по центральным улицам. Это связано с проведением крестного хода. В областной центр прибудет Благодатный огонь.

Как проехать

В Светлое Христово Воскресенье верующие будут встречать Благодатный огонь у Золотых ворот в 17.00. Для принесения святыни в Успенский собор с 17.00 до 18.00 от Золотых ворот до Соборной площади пройдет крестный ход, уточнила мэрия.

Движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе будет перекрыто с 16.30 до 18.00.

Автомобилистам предлагают объезд по улицам Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали.

Общественный транспорт, следующий через центр, изменит маршруты.

Автобусы №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 16С, 17, 22, 25, 26С, 27, 28, 33С, 36 поедут объезд по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.

Троллейбусные маршруты:

№ 1 — ул. Фатьянова — ул. Чайковского — пр. Строителей — ул. Горького — ул. Мира — театр «Разгуляй».

№№ 2 и 8 — на время встречи Благодатного огня и проведения крестного хода работать не будут.

№ 5 — ул. Фатьянова — ул. Чайковского — пр. Строителей — ул. Мира — ул. Усти на Лабе — Вокзал.

№ 7 — пр. Ленина — ул. Чайковского — пр. Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ.

Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.

Ранее «Призыв» сообщал, что на Пасху во Владимире выделят дополнительные автобусы до кладбищ. Они будут отправляться из разных точек города.