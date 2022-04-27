Торговать овощами на ярмарке во Владимире желающих не нашлось

Во Владимире открыли сезонные ярмарки. Вернее, выделили площадку, где местные сельхозпроизводители должны продавать овощи. Но аграрии эту затею проигнорировали. Желающих торговать не нашлось. Домики-прилавки, где должна была красоваться владимирская свекла и морковь, капуста и картошка прошлогоднего урожая, пустуют.

Не сезон

Неделю назад мэрия Владимира анонсировала скорое открытие двух сельскохозяйственных ярмарок. Первую — «пасхальную», хотели открыть в апреле, вторую — «майскую», соответственно, в мае.

— Цены на борщевой набор, особенно в небольших магазинах шаговой доступности, выросли, поэтому надо начинать поиск площадок прямо сейчас, предоставляя владимирским аграриям дополнительные торговые места и создавая здоровую конкуренцию, — объяснила планы мэрии ее пресс-служба.

Площадку, удобную жителям, нашли — традиционную, на Батурина, напротив прежней автостанции. А вот желающих торговать не оказалось.

Апрельская ярмарка не открылась, а майская под вопросом.

Время для торговли оказалось не лучшее. У местных СПК и КФХ урожай-2021 на исходе — распродали уже. Именно поэтому в последнюю неделю и дорожают так стремительно картофель, морковь, лук, капуста и свекла.

К тому же аграрии заняты весенне-полевыми работами. А тут надо отвлекать персонал, машины, тратить время на доставку и разгрузку овощей. В общем, не резон и не сезон.

Пусто место

Парковка на Батурина — традиционное место для сезонной ярмарки. Правда, сейчас часть ее оставили для машин (рядом городская милиция, сотрудники ставят). Остальной участок огородили металлическими арками. На них повесили уведомление, что тут и отроется майская ярмарка.

На участке, отведенном под торговлю, поставили пять деревянных домиков. Такие обычно используют во время рождественской ярмарки на Соборной площади. Только зимой там продают глинтвейн, шашлыки и сувениры, а сейчас ничего не продают. Хотя, по замыслу чиновников, горожане должны обнаружить под сводами домиков борщевой набор.

Управление потребрынка пока принципиально настроено на то, что ярмарка — только для местных. Но можно вспомнить, что и в сезон на Батурина не торговали СПК Владимирской области. Чаще всего там открывали палатки и прилавки выходцы с южных регионов, торгующие бахчой.

А все бабушки с картошкой со своего огорода, как сидели у остановок общественного транспорта, так и находится там сейчас. И сегодня у них тоже можно купить свеклу, тыкву, чеснок и соленья.

Проблема в том, что места на остановках не оформлены. Были торговые прилавки на Красноармейской и Егорова, но мэрия их зимой убрала. Так что все бабушки и дедушки торгуют с ящиков и складных столиков. А площадка под ярмарку пустует.