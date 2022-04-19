То «МАЗ», то «ПАЗ», когда же будет «Волгабас»?

Закупку автобусов для города Владимира снова приостановили. И снова из-за жалобы. На этот раз условиями торгов недовольна компания «МАЗ центр Челябинск». Это новый потенциальный участник, в трех предыдущих аукционах, закончившихся провалом, он не участвовал. Теперь он считает, что критерии, представленные в документации, ограничивают возможности участников, о чем и написал в УФАС. Тот вынужден затормозить проведение торгов.

Опять двадцать пять!

Ход прежних неоднократных попыток купить автобусы также нарушали жалобы участников. Раньше они негодовали, что город хочет купить только машины марки «МАЗ», теперь — только «ПАЗ». Осталось обвинить в лоббировании интересов «Волгабаса» и, пожалуй, будут охвачены все производители отечественных пассажирских машин.

Хотя именно информация о защите интересов «Волгабаса» выглядела бы логичнее всего. Тот находится во Владимирской области, завод недавно посещал врио губернатора и был очень воодушевлен темпами работ производителя.

Тем не менее, жалуются на то, что власти потрафили «МАЗу», и поскольку торги проходят в четвертый раз и снова под угрозой срыва, все это начинает напоминать скверный анекдот. Или фарс, как хотите.

Казалось бы, есть деньги — 253 миллиона рублей. Пусть даже кредитные, но их в кое-то веки выделили не на погашение дефицита бюджета, а на покупку автобусов. Есть производители, готовые дать скидку и подогнать новенький транспорт в короткие сроки. Есть, наконец, высокая потребность города в этом транспорте: общественные перевозки во Владимире осуществляются из рук вон плохо. Но с торгами все идет наперекосяк!

Суть жалобы

Компания «МАЗ-Центр Челябинск» уверена, что характеристикам, выставленным управлением транспорта Владимира, соответствует лишь один автобус — ПАЗ Вектор Next 8.8.

— В техническом задании установлены диапазоны характеристик товара, соответствующие продукции одного изготовителя — Павловского автобусного завода «Группы ГАЗ». Это обстоятельство ограничивает количество участников закупки, — говорится в жалобе, направленной в УФАС Владимирской области.

Составители письма полагают, что есть два существенных ограничения — число посадочных мест (не менее 20 и не более 25) и тип коробки — механика.

УФАС проводит проверку, торги остановлены.

А владимирцы надеялись, что к середине мая «Владимирпассажиртранс» уже выпустит на линию 14 новеньких газовых автобусов: двенадцать большой вместимости и два — средней. Но четкое указание количества посадочных мест (25-30 в первых и 20-25 во вторых), оказывается, недопустимо. Во всяком случае, так уверяет «МАЗ центр Челябинск». Теперь решение за антимонопольной службой.

И когда по факту автобусы придут во Владимир, теперь уже трудно спрогнозировать.