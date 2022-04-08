«Тихая гавань» для сбережений

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков рассказал о самых надежных инвестициях

Спрос на обезличенные металлические счета в Сбере вырос более чем в шесть раз. Всего с начала года новые ОМС в Сбере открыли 50 тыс. человек, а общий объём средств, вложенных гражданами в драгметаллы в обезличенной форме, достиг 315 млрд рублей.

Сергей Широков подчеркнул, что необязательно инвестировать в физический металл в слитках. Альтернатива — металлические счета.

— Золотой слиток можно пощупать, это всем понятная вещь, а что такое металлический счет?

Это, пожалуй, самый удобный способ владеть драгоценным металлом. Физического металла на руки вы не получаете (соответственно, исчезают сложности, связанные с его хранением, покупкой и продажей), а просто открываете счет, привязанный к рыночной цене этого металла. Приобретаете, к примеру, 0,1 грамма золота (это минимальный объем покупки в Сбере), владеете им сколько хотите, а потом, в благоприятный по рыночной конъюнктуре момент, можете продать банку.

Открыть такой счет и купить металл можно буквально за минуту в мобильном приложении СберБанк Онлайн в любое время суток. Счет бесплатный и бессрочный, так что переоформлять договор не понадобится, как и платить банку за открытие и ведение счета. А если вы владеете металлом более трех лет, то после его продажи вам не придется платить НДФЛ от полученной прибыли.

— Ощущает ли Сбер повышенный спрос на золото в последнее время?

— Да, металл сейчас пользуется повышенным вниманием: по сравнению с декабрем 2021 года в марте 2022-го наши клиенты открыли в четыре раза больше новых металлических счетов. Средний чек на покупку драгметаллов за март вырос вдвое. В ответ на повышенный спрос мы расширяем количество офисов, где золото можно приобрести в слитках.

А что касается металлических счетов, тут все намного проще: человек может открыть свой первый счет прямо сейчас, пока будет читать это интервью, не приходя в банк и просто запустив приложение СберБанк Онлайн на своем смартфоне.

По материалам Газета.ru

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