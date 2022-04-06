Татьяна Москалькова проверила пункты временного размещения

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Владимирскую область, сообщила пресс-служба областной администрации. Омбудсмен оценила условия проживания вынужденных переселенцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины в пунктах временного размещения (ПВР) во Владимире и деревне Пенкино Камешковского района.

Во Владимирскую область приехал 1751 человек.

Примерно четверть приехавших — 430 человек — прибыли самостоятельно и остановились у родственников и друзей. Остальные проживают в пунктах временного размещения, организованных в гостиницах, общежитиях, детских лагерях и других социальных учреждениях.

В ПВР в Пенкино сейчас находятся 54 человека. Пункт во Владимире принял 232 человека. Среди них женщины, дети, пожилые граждане, инвалиды и раненые. Татьяна Москалькова убедилась в том, что люди размещены в комфортных условиях, им оказывается вся необходимая помощь.

— Граждане, прибывшие во Владимирскую область, обеспечены всем необходимым, областная администрация, местные власти и общественность оказывают им всемерную поддержку. Вынужденным переселенцам организовано трёхразовое горячее питание, предоставляется помощь медиков, психологов, социальных работников, консультации по правовым вопросам, адресная, гуманитарная помощь, — сообщил глава региона Александр Авдеев.

Переселенцев больше всего волнуют вопросы трудоустройства, восстановления утраченных документов, получения российского гражданства. Для трудоустройства необходимы документы о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.

— Наши коллеги из областного Управления МВД России стараются делать это максимально оперативно — за неделю. На сегодня из 860 прибывших граждан трудоспособного возраста 16 уже устроились на работу, это учителя, медики, рабочие на производства, почтальоны. Подбираем вакансии для более чем 140 человек, — отметил врио губернатора.

Татьяна Москалькова выразила понимание того, что из-за создавшейся ситуации на регионы ложится дополнительная нагрузка, особенно на социальную сферу. Кроме создания необходимых условий проживания, актуален и вопрос психологической поддержки, а так же воссоединения семей и близких родственников.

— Даже те, кому не требуется медицинская помощь, морально травмированы. У кого-то погибли близкие, многие потеряли жильё, имущество. Первые дни люди оправляются от пережитого и стараются найти родных, с которыми попали в разные регионы. Помогаем им всеми силами. Есть уже случаи, когда удалось воссоединить семьи. Например, помогли найти друг друга супругам. Муж попал в Ярославскую область, жена к нам, теперь они вместе в ПВР в лагере «Олимп», − рассказал Александр Авдеев.

Большую помощь оказывают волонтёры и простые жители области.

О пережитом вынужденные переселенцы рассказывали омбудсмену и главе региона со слезами на глазах.

— Разместили хорошо, тепло. Хочется забыть и не вспоминать о последних неделях дома… Взрывы, осколки, тела, кресты у домов… Как прятались в шкафу с ребёнком − подвала у нас нет… Но пока забыть не получается. Ложишься спать и кошмары настигают…, − делится впечатлениями тех дней семья из Мариуполя.

По окончании рабочей поездки Уполномоченный по правам человека в России обсудила с главой региона её итоги. По словам омбудсмена, пункт временного размещения на улице Добросельской во Владимира — один из лучших, которые ей довелось увидеть за последний месяц. В нём высокий уровень комфорта, вежливый и квалифицированный персонал, старающийся максимально помочь переселенцам всем, чем можно.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что сейчас очень важно, чтобы нормативные акты, регламентирующие оказание помощи прибывшим гражданам, были реализованы в максимально короткие сроки и в полном объёме. Александр Авдеев заверил ей, что держит это направление под личным контролем.