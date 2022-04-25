Срок действия для заканчивающихся водительских удостоверений продлят на три года

Водители Владимирской области, у которых закончился срок действия удостоверения, могут не менять права в ближайшие три года. О продлении действия документа на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил Михаил Мишустин.

— Срок действия водительских удостоверений, который уже истек или истечет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023, года будет продлен автоматически на три года. Водительские права теперь не нужно менять физически. Сотрудники ГИБДД будут принимать водительские удостоверения со старыми сроками и при необходимости сверять их по базе, — отметил старший инспектор ГИБДД УМВД России по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Продление прав, по мнению российский чиновников, освободит от нагрузки предприятия транспортной сферы, упростит логистику товаров по стране. Кроме того, эта мера освободит водителей от необходимости ездить в ГИБДД и менять документ.

Владимирцы, которым в последнее время приходилось получать или продлять водительское удостоверение в управлении ГИБДД, жаловались на то, что оформить документы с первого раза не получалось.

— Я сдал на права в марте, после чего должен был получить свой документ, — рассказывает житель Владимира Сергей Осипов. — Трижды я приезжал в управление, и трижды там висела система. И только на четвертый раз мне все оформили.

Всего в РФ автоматически продлены будут порядка пяти миллионов водительских прав. Подобные меры предпринимались в период пандемии коронавирус и по сообщению руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, хорошо себя зарекомендовали.

— В нынешних условиях мы стремимся избавить граждан и бизнес от излишних забот, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных для себя вопросах, — приводят в пресс-службе слова Григоренко.