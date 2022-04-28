Спортивный праздник на Лыбедской магистрали на полдня остановит движение

Во Владимире 30 апреля перекроют движение по Лыбедской магистрали. С 07.30 до 15.00 проехать нельзя будет на участке от улицы Горького до Усти-на-Лабе (перекресток в районе дома № 33-б по улице Большая Нижегородская). Причиной станет спортивный праздник (0+), посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На время проведения мероприятия транспорт направят в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира, Усти-на-Лабе.

Автомобилистов просят заранее продумывать маршрут

На лыжероллерах и беговелах

Спортивный праздник на Лыбедской магистрали начнется в 9.00. Участие в нем примут дошколята, школьники, студенты учреждений среднего профессионального образования и вузов, коллективы физкультуры и просто все желающие.

В этом году в программу спортивного праздника включены соревнования лыжероллеров, соревнования по роллер-спорту, соревнования беговелов, выступление мотоджимхана (проезд на скорость сложной трассы с большим числом поворотом и препятствий).

Запланирована также легкоатлетическая эстафета, она будет состоять из 10 этапов. В ней примут участие команды школ, учебных заведений среднего профессионального и высшего образования, коллективов физкультуры, предприятий и организаций города.

Спортивное мероприятие проводится во Владимире с 2017 года.

В забеге на лыжероллерах участвуют только подготовленные спортсмены. Соревнования на роликовых коньках в этом году организуются для участников в пяти возрастных категориях: 3-4 года, 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет, а также среди семейных команд (в забеге «Мама, папа, я — роллеров семья!»). Для самых юных спортсменов пройдет гонка на беговелах.

Расписание стартов:

09:00 — открытие праздника, соревнования лыжероллеров;

10:00 — соревнования по роллер-спорту;

11:00 — забег на беговелах;

11:20 — мотоджимхана;

12:00 — легкоатлетические соревнования.

Более подробную информацию о спортивном мероприятии можно получить в управлении по физической культуре, спорту и молодежной политике по телефону 77-86-64.