Спасатели отработали десантирование с вертолета со служебными собаками

В Суздальском районе завершаются тренировки специалистов спасательных центров МЧС России. В последние дни учений на аэродром Добрынское прибыли четвероногие помощники — поисково-спасательные собаки. Вместе с кинологами они совершили тренировочные спуски беспарашютным способом на СУРах(спусковых устройствах роликовых).

Руна и Эрни

Овчарка Руна и лабрадор Эрни – молодые собаки. Руна свой первый прыжок совершила в прошлом году, а Эрни на этих сборах десантируется впервые. Кроме непосредственно спуска сразу после приземления собаки должны выполнить непосредственную задачу – провести поисковую работу с целью обнаружения условно пострадавшего.

Четвероногие спасатели со своей задачей справились достойно.

Тысяча прыжков

Тренировочные спуски на аэродроме Добрынском продолжались более двух недель. Сотрудники Центра «Лидер», отряда «Центроспас», авиационно-спасательного центра «Жуковский» и Ногинского спасательного центра отрабатывают навыки десантирования. Всего более 70 человек.

Спасатели МЧС России осуществили более тысячи прыжков с парашютом, 37 спусков при помощи спусковых устройств и 7 десантирований грузов.

Десантирование спасателей-парашютистов производились с вертолета Ми-8 с высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах типа Д-6 серии 4, Д-1-5У, П1-У и парашютных системах специального назначения.

Навыки десантирования крайне необходимы спасателям для работы в сложных условиях на труднодоступной местности, например, для эвакуации пострадавших с отрезанных территорий, а также доставки техники и грузов в зону ЧС, поясняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.