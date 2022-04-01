Современную историю кроят по старым лекалам

После прошедшего в прошлом году 75-летия Великой Победы над фашизмом в западных средствах массовой информации развернулось обсуждение многих проблем связанных с историей Второй мировой войны и выработка интерпретации ее ключевых событий в современных условиях.

Опубликованная колумнистом «The Daily Signal» Дж. Степманом статья с характерным названием «Никогда не забывайте, что США и Великобритания спасли мир от тирании» является наглядным свидетельством попытки интерпретации истории 1939–1945 гг. в угоду современной политической конъюнктуры, формируемой правящим классом Соединенных Штатов и Великобритании.

Набор из «холодной войны»

Ее прочтение создает впечатление, что современная американская и британская журналистика активно возрождает те идеологемы, которые сформировались на Западе в самые напряженные периоды «холодной войны», которые уже давно были опровергнуты многими, как отечественными, так и зарубежными исследователями.

Автор активно возрождает старый тезис бывшего президента США Р. Рейгана о Советском Союзе как «империи зла», уравнивает политические системы, существовавшие в СССР и нацистской Германии, и заявляет, что после войны Красная Армия не принесла свободу странам Восточной Европы. Она якобы заменила одну тиранию другой тиранией.

«Красной нитью» через всю статью звучит тезис о принижении руководителями современной России и Китая роли Соединенных Штатов Америки и Великобритании в разгром нацистского режима и его союзников. Однако автор статьи не приводит ни одного серьезного аргумента, который смог бы опровергнуть слова президента РФ В.В. Путина, справедливо отметившего, что «Россия боролась в одиночку с нацистской Германией в самое трудное время войны».

Хотелось бы напомнить, что «второй фронт» в Европе западными союзниками СССР был открыт лишь 20 июня 1944 г. Однако и после этого события все основные сражения Второй мировой войны продолжали проходить на советско-германском фронте боевых действий.

Помощь в два конца

Степман говорит о том, что Великобритания и США оказывали экономическую помощь Советскому Союза, а также экономически душили гитлеровскую Германию. Однако в тексте статьи нет ни одного упоминания о том, что многие американские и британские бизнесмены в годы войны продолжали вести торговлю с «Третьем рейхом», снабжая его необходимыми промышленными товарами.

Общеизвестно, что на завершающем этапе Второй мировой войны по личному указанию президента Рузвельта была создана специальная сенатская комиссия под руководством Х.М. Килгора, которая должна была выявлять факты сотрудничества американских промышленников и банкиров с деловым сообществом Германии и предать их суду.

Однако с началом «холодной войны» ее деятельность была сразу свернута. США не случайно отказались от проведения второго международного судебного процесса в Нюрнберге, на котором предполагалось судить крупнейших промышленников гитлеровской Германии, поскольку, согласно свидетельствам самих американских чиновников, в рамках работы трибунала могли бы вскрыться обстоятельства, свидетельствующие о сотрудничестве германского крупного бизнеса с экономической элитой США.

Вынужденный договор

В статье много внимания уделено заключению между Германии и СССР договора о ненападении в августе 1939 г. и событиях Второй мировой войны периода 1939–1941 гг. Их описание носит однобокий и достаточно идеологизированный характер. Степман ни словом не говорит, что Советский Союз во второй половине 1930-х гг. последовательно продвигал идею о создании системы «коллективной безопасности» в Европе и вел активную антифашистскую агитацию. СССР последним из всех возможных стран, по чисто прагматическим причинам, подписал подобного рода договор.

И в том историческом контексте хронология событий имела принципиальное значение.

Начиная с прохода немецких войск в демилитаризированную Рейнскую зону, страны Запада не предприняли никаких мер, чтобы сдержать агрессивные устремления Гитлера. Вряд ли стоит перечислять и без того известные все факты реакции «западных демократий» на присоединение «Третьим рейхом» Австрии, гражданскую войну с внешнем вмешательством Италии, Германии и Португалии в Испании, а главное о Мюнхенском сговоре 1938 г.

Однако еще более важным представляются огромные симпатии среди весьма влиятельных представителей экономической и политической элиты Великобритании и США к системам управления, установленных Муссолини в Италии и Гитлером в Германии. Эти симпатии отнюдь не ограничивались немногочисленными местными фашистскими организациями, типа Британского союза фашистов О. Мосли или американского сенатора Х. Лонга.

Подобного рода взгляды долгое время преобладали среди американской и британской финансовой элиты и ряда крупных политических деятелей. Именно те лица, которые исповедовали в 1920-х – 1930-х гг. такие взгляды, с началом «холодной войны» стали изображать себя «ярыми защитниками демократии от тирании коммунизма», обретая свое новое «я».

А победил всё-таки СССР

В своей статье Степман попытался сконцентрировать все возможные антисоветские идеологические мифы, длительное время тиражируемые многими западными средствами массовой информации и реакционными историками. Здесь есть все – и неготовность Красной Армии во время нападения Германии на СССР, и так называемый «голодомор» на Украине, и «захват территорий Польши» и т.д.

Все приведенные им голословные заявления можно было бы легко опровергнуть, но на это уйдет множество страниц текста. Читатель может найти ответы на все эти вопросы в работах профессиональных исследователей. Однако подчеркну главное.

Была ли в Европе какая-то другая страна, которая бы устояла от гитлеровских натисков, кроме Советского Союза? Я думаю, что ответ на этот вопрос снимет все политизированные утверждения автора относительно первого периода Великой Отечественной войны.

Есть все основания утверждать, что американский автор умалчивает обо все не укладывающихся в его примитивную схему конструкций. Среди них и проблема, касающихся истории Польши. Вхождение Западной Украины и Белоруссии в 1939 г. в состав УССР и БССР можно признать незаконным, только если считать законным их захват Польшей в ходе советско-польской войны 1920 г. Степману необходимо было бы знать и о той преступной политике «полонизации» так называемых «восточных кресов», проводившейся польским правительством на протяжении 1920-1930-х гг. с открытием концентрационных лагерей для проживавшего на их территории коренного населения.

Совершенно не осведомлен он о ситуации на Украине, пропагандируя активно тиражируемую современной украинской элиты теорию «голодомора». Нет никаких оснований говорить, что голод 1930-х гг. был специально спровоцирован советским руководством против именно украинского населения. Эта тема, а также ее осознанная фальсификация и использование в политических играх украинской политической элитой требует специального рассмотрения.

Вне всякого сомнения, Степман написал политически заказанную статью на совершенно далекую от него тему, обрушившись при этом и на ряд американских исследователей и публицистов, которые все еще пытаются изложить совершенно отличную от его представлений точку зрения. По сути, автор рассматриваемой публикации находиться в шаге от призывов к возвращению во времена маккартисткой истерии.