Сотрудники Сбера приняли участие в восстановлении леса в Камешковском районе Владимирской области

После зимнего перерыва команда Владимирского отделения Сбербанка возобновила активную работу по восстановлению лесов региона.

Волонтеры Сбербанка вместе с экоактивистами, школьниками и представителями администрации района высадили 10 тысяч сеянцев сосны в Камешковском районе Владимирской области.

Виталий Дорошенко, управляющий Владимирским отделением ПАО «Сбербанк»:

«В 2021 году при участии сотрудников Владимирского отделения Сбербанка в республике высажено более 14 тысяч деревьев на площади более 35 гектаров. В этом году команда Сбера будет также активно участвовать в лесовосстановлении, как с партнерами, так и в рамках собственных мероприятий. Каждое дерево, посаженное нашими добровольцами — это реальный вклад в общее большое дело, для восстановления лесов нашей области».