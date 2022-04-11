Собственные мясные и молочные производства возрождают во Владимирской области

В этом году во Владимирской области сразу несколько сельхозпредприятий возобновят или начнут с «нуля» производство и переработку молока и мяса. Региональная власть обещает поддержку всем организациям, развивающим мощности в сфере пищевой промышленности.

— По поручению главы региона Александра Авдеева проводим совещания с собственниками предприятий пищевой промышленности, деятельность которых была приостановлена в последние годы. Обсуждаем возможность возобновления производства, определяем план дальнейших действий, — сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

Наша марка

Уже составили план мероприятий по многим организациям, намеренным занять свою нишу в пищепроме. Так, производители продукции под брендом «Юрьевская буренка» готовы увеличить объёмы переработки вдвое, был бы спрос.

Под этой маркой выпускают 50 видов молочной и 50 видов мясной продукции.

Почти всю продукцию реализуют в собственной розничной сети из 27 магазинов в городах Юрьев-Польский, Кольчугино, Александров, Владимир, Москва. Цеха работают не в полную силу, а под объемы реализации.

В СПК «Колпь» Селивановского района завершается строительство второй очереди животноводческого комплекса на 1200 коров.

— Проект начали еще десять лет назад, но подрядная организация, построив первую очередь и доильный зал, обанкротилась. Хозяйство потеряло крупную сумму денег, перечисленных подрядчику, и только в прошлом году нашло в себе силы завершить проект хозяйственным способом, без привлечения кредитных средств, — рассказывает Константин Демидов.

Новый собственник Гусь-Хрустального молочного завода, который выпускал продукцию под брендом «Заветный дворик», планирует восстановить производство. Руководство департамента сельского хозяйства представило на выбор возможные меры поддержки проекта. Потенциал завода — переработка до 120 тонн молока в день.

Готовы предоставить поддержку и Ставровскому молочному заводу, который выпускал продукцию под брендом «Молочное сияние».

— К сожалению, деятельность завода была приостановлена пару лет назад из-за накопленных долгов, — пояснил директор сельхоздепартамента. — Провели встречу с учредителем завода, представителями ФНС, банка-кредитора, субъектов поддержки МСП и обсудили возможность возобновления деятельности предприятия. Оборудование сейчас законсервировано, на пуско-наладку надо 1-2 месяца и завод сможет перерабатывать до 50 тонн молока в смену. Самое главное, урегулировать задолженность.

Большие планы

Сейчас во Владимирской области работают порядка 130 сельхозорганизаций. Чуть более 70 предприятий специализируются на производстве молока, еще 20 — на переработке молока.

В области производится 1100 тонн молока в день, а перерабатывается только половина. Остальное вывозится сырьем за пределы области. Региональные власти нацелены изменить эти показатели.

В этом году сельхозпредприятия региона постараются увеличить производственные мощности. Так, хозяйство «Губино» Селивановского района приступило к реконструкции старой фермы на 200 коров, в перспективе планируется строительство нового животноводческого комплекса.

— В СПК (колхоз) «Красносельское» Юрьев-Польского района введен в эксплуатацию новый «детский сад» на 200 телят. Теперь телята содержатся в просторном, сухом и светлом помещении, что гарантирует их здоровье и хорошие привесы. Хозяйство имеет статус племенного завода по разведению КРС черно-пестрой породы коров, — говорит Константин Демидов.

В «Леднево» Юрьев-Польского района после «зимних каникул» возобновлено строительство животноводческого комплекса на 600 коров с доильным и родильным залами. Материалы закуплены, оборудование заказано. Ввод комплекса в эксплуатацию запланировали на конец года. В перспективе в состав комплекса войдёт еще одно помещение на 600 коров.

Все эти предприятия готовы к началу весенне-полевых работ.

Семена закуплены, техника — в строю. Ранее «Призыв» уже сообщал, что сельхозпредприятия региона уже готовы приступить к севу картофеля. Сортируют посадочный материал, опробуют новую технику.