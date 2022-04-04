Снос лишних этажей дома в Коммунаре снова застопорился

Обманутые дольщики из Коммунара переживают за соблюдение сроков сноса лишних этажей злополучной новостройки. Задерживаются работы над проектом, сметой, финансированием работ по демонтажу.

Тревожное ожидание

— Проектировщики сроки не выдержали. Им нужно было 1 апреля сдать в администрацию города проект с экспертизой. Там подготовили бы разрешение на строительство, а профильный департамент обладминистрации области успел бы к 5 апреля внести изменения в способ реализации наших прав дольщиков, — рассказывают покупатели квартир.

Пока помощь людям предусмотрена от фонда помощи дольщикам — тот дает компенсации за несостоявшееся жилье. Что получателей, естественно, не устраивает, так как на эти деньги ничего равноценного уже не купишь. Они ждут другого – сноса лишних этажей и ввода, наконец, дома.

Для этого и требуется экспертиза и чиновничьи решения, на основании которых внесут необходимые изменения. Это можно делать только раз в квартал. А экспертизы все нет. И хотя чиновники заверяют, что сумеют как-то утрясти вопрос, люди волнуются. И так уже их водили за нос больше трех лет!

Финишная прямая: бег с препятствиями

Кроме бюрократических препон есть еще сложности и с финансированием демонтажа лишних этажей. По информации дольщиков, смета работ еще не готова. Все понимают, что она будет довольно солидной: скачок цен на стройматериалы даст о себе знать.

Но чтобы изменить способ восстановления прав дольщиков с компенсаций на снос, нужно представить в федеральные ведомства договор с подрядчиком и подтверждение оплаты 30% от сметы.

— Мы видим, что администрации области и города готовы делать все, что нужно для решения нашего вопроса, а вот застройщик и конкурсный управляющий не спешат. Хотя уже финишная прямая видна — чего тормозить? — удивляются дольщики.

Решение о сносе по дому на Центральной в начале марта принял врио губернатора Александр Авдеев.

Жилой комплекс в Коммунаре проектировало архитектурное бюро под руководством Павла Миряшева — «MIR Architects». Оно же работает над проектом сноса.

Напомним, что дом в Коммунаре входит в реестр проблемных объектов Минстроя. В нем числится 125 жилых помещений. Дольщики ждут квартир с 2018 года. За это время некоторые решились даже сделать ремонты в своих квартирах. Все семьи очень хотят справить новоселье в этом году.

Ранее дольщики для решения своей проблемы сигнализировали во все инстанции, обращались в СМИ, фотографии с их одиночными пикетами у администрации города и Владимирской области, а также в Москве на фоне Кремля вызвали широкий общественный резонанс.