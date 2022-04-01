Синоптики рассказали, когда вернется тепло

Потепления во Владимирской области можно ожидать лишь на следующей неделе. Пока же погода будет скорее зимней: снежно и ветрено. Влияние окажет средиземноморский циклон «Катарина» . Из-за него погода в выходные не порадует.

Погода поменяется

Погодные сервисы прогнозируют днем в субботу и воскресенье ноль градусов, а еще снег. Пик придётся на субботу. Так что лопаты и щетки еще могут пригодиться.

В Москве синоптики и вовсе прогнозируют за выходные до 45% месячной нормы осадков. В отдельных районах вероятны ледяные дожди с коркой льда не менее 5–10 мм. На дорогах и тротуарах станет очень скользко, а из-за формирования ледяных «гирлянд» высока вероятность обрывов ЛЭП. В ночные часы ожидается -3…-6 градусов.

В воскресенье интенсивность осадков уменьшится.

Затем погодный тренд начнет меняться в лучшую сторону. Наконец-то вернётся весна, сообщает центр погоды «Фобос». Воздух станет быстро прогреваться, к четвергу уже ожидается до +7 градусов в дневные часы. При этом не исключены дожди.

Теплый апрель

В целом же жителей большей части территории нашей страны ждет теплый апрель. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его мнению, в начале апреля свыше нормы осадков выпадет в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.

На апрель традиционно приходится и половодье. Этой весной в случае наихудшего сценария в зоны возможного затопления могут попасть 23 населённых пункта. Там — более 1500 домов, а также 28 участков автомобильных дорог. 31 населённый пункт может оказаться отрезанным от «большой земли».