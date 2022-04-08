Сгоревший стеклозавод в Судогодском районе сохранит рабочие места сотрудникам

Пострадавший от пожара стекольный завод «Гласс Инк» в поселке Воровского Судогодского района возобновит свою работу в ближайшие недели. Все сотрудники сохранят свои места, заверил глава Владимирской области Александр Авдеев.

Полгода на восстановление

— Связался с руководителем предприятия. К счастью, они успели построить второй цех, в котором уже установлено оборудование. А в сгоревшем корпусе оборудование повреждено только частично. Работа предприятия будет восстановлена в ближайшие недели. Все сотрудники сохранят свои рабочие места, а завод – свою производственную программу, – сообщил Александр Авдеев.

Собственник завода проинформировал, что последствия пожара будут устранены в течение полугода. Технологический цикл предприятия остановлен не будет. Существующие складские запасы полностью закроют потребность в сырье.

Администрация региона взяла восстановление завода после ЧП на контроль.

После завершения восстановительных и ремонтных работ в цеху областная администрация намерена оказать поддержку предприятию для скорейшего запуска инвестиционного проекта. Проконтролировать выполнение этих мероприятий глава региона Александр Авдеев поручил врио своего первого заместителя Александру Ремиге.

Ночной пожар

Напомним, что крупный пожар на производстве произошел минувшей ночью. Сгорела общая кровля, цех с оборудованием и склад готовой продукции на общей площади 2,1 тысячи квадратных метров.

Из здания завода эвакуировали 15 человек. Пострадавших нет. Силами регионального управления МЧС России возгорание ликвидировали в кратчайшие сроки.

Сейчас идёт оценка ущерба, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительная причина пожара — неисправность компрессорной установки в процессе эксплуатации.