Сельхозпредприятия области готовятся к картофельной посевной

Сельхозпредприятия Владимирской области активно готовятся к посевной. Семена закуплены, техника — в строю. На складах перебирают картофель для высадки. Еще чуть-чуть, и селяне выйдут в поле.

Меленковцы к весне готовы

— Мы уже одной ногой «шагнули» в весенне-полевые работы. Уже вовсю идет сортировка семенного картофеля, а это около 2500 тонн! Техника вся практически подготовлена, и, можно сказать рвется в бой. Остаются некоторые мелочи, и мы откроем новый сезон 2022, — оптимистично заявили в меленковском сельхозпредприятии «Мелагро».

«Мелагро» посадит картофель на 180 гектарах в Муромском районе

Это сельхозпредприятие производит огромные объемы картофеля, который идет преимущественно для производства чипсов. Меленковский район благодаря этому — в лидерах по выращиванию картофеля. Но «Мелагро» может «подтянуть» и соседей: компания сейчас осваивает земли и в Муромском районе.

— Это около 1000 гектаров. Для оснащения полей всем необходимым в этом году планируется ввести в эксплуатацию две скважины для осуществления полива, проложить кабельные линии для двух водопроводов и установить две дождевальные машины, — пояснили в сельхозпредприятии.

Новая техника

По информации департамента сельского хозяйства, все сельхозпредприятия региона наращивают темпы подготовки к посевной. С финансированием необходимых мероприятий помогает область.

Аграриям перечислено 480 млн рублей — это 36,4% от годового лимита господдержки.

— Очередное поступление во Владимирскую область высокопроизводительной многофункциональной сельскохозяйственной техники. На этот раз прямо из Германии приехал агрегат Tiger компании Horsh. В ближайшее время агрегат поступит в одно из хозяйств области и внесёт свой вклад в весеннюю посевную кампанию! — заявил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

К грядущей посевной сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства Владимирской области успели обновить автопарк. В лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц. Закупили 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму почти полтора миллиарда рублей.

Во Владимирской области посевные площади запланированы на уровне 283 тысяч гектаров. На 400 гектаров увеличены посевные площади овощей и картофеля. Картофель займет 3,2 тысячи гектаров, а овощи — 1,7 тысяч гектаров.

К началу апреля обеспеченность семенным материалом зерновых культур составляет 99%, картофеля – 72%, кукурузы – 61%. Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей области минеральными удобрениями составляет 45%. Готовность тракторов к весенней посевной кампании — 85%, прицепной техники – 90-95%.