Сельхозпредприятия области готовятся к картофельной посевной

Семена и техника - в наличии

Сельхозпредприятия Владимирской области активно готовятся к посевной. Семена закуплены, техника — в строю. На складах перебирают картофель для высадки. Еще чуть-чуть, и селяне выйдут в поле.

Меленковцы к весне готовы

Мы уже одной ногой «шагнули» в весенне-полевые работы. Уже вовсю идет сортировка семенного картофеля, а это около 2500 тонн! Техника вся практически подготовлена, и, можно сказать рвется в бой. Остаются некоторые мелочи, и мы откроем новый сезон 2022,оптимистично заявили в меленковском сельхозпредприятии «Мелагро».

«Мелагро» посадит картофель на 180 гектарах в Муромском районе

Это сельхозпредприятие производит огромные объемы картофеля, который идет преимущественно для производства чипсов. Меленковский район благодаря этому — в лидерах по выращиванию картофеля. Но «Мелагро» может «подтянуть» и соседей: компания сейчас осваивает земли и в Муромском районе.

— Это около 1000 гектаров. Для оснащения полей всем необходимым в этом году планируется ввести в эксплуатацию две скважины для осуществления полива, проложить кабельные линии для двух водопроводов и установить две дождевальные машины,пояснили в сельхозпредприятии.

Новая техника

По информации департамента сельского хозяйства, все сельхозпредприятия региона наращивают темпы подготовки к посевной. С финансированием необходимых мероприятий помогает область.

 Аграриям перечислено 480 млн рублей — это 36,4% от годового лимита господдержки.

— Очередное поступление во Владимирскую область высокопроизводительной многофункциональной сельскохозяйственной техники. На этот раз прямо из Германии приехал агрегат Tiger компании Horsh. В ближайшее время агрегат поступит в одно из хозяйств области и внесёт свой вклад в весеннюю посевную кампанию! — заявил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.

К грядущей посевной сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства Владимирской области успели обновить автопарк. В лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц. Закупили 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму почти полтора миллиарда рублей.

На дне поля представили новейшую технику

На дне поля представили новейшую технику

Во Владимирской области посевные площади запланированы на уровне 283 тысяч гектаров. На 400 гектаров увеличены посевные площади овощей и картофеля. Картофель займет 3,2 тысячи гектаров, а овощи — 1,7 тысяч гектаров.

К началу апреля обеспеченность семенным материалом зерновых культур составляет 99%, картофеля – 72%, кукурузы – 61%. Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей области минеральными удобрениями составляет 45%. Готовность тракторов к весенней посевной кампании — 85%, прицепной техники – 90-95%.

Фото «Мелагро» и «Призыва»

Автор:
Тумановская Анна

Тумановская Анна

Обозреватель

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