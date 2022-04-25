Сдачу новых садиков во Владимире задержали из-за подорожания работ 

Срок ввода двух новых детсадов во Владимире задерживали. Ненамного — вместо апреля сдадут в мае (или позже). Но, учитывая, что и раньше сроки сдвигались, разрыв с первоначальными планами — открыть грозились в марте — будет уже ощутимым. Впрочем, детишки пойдут туда осенью, так что пока изменения не критичны. Но плохо то, что опять пересматривают сметы работ. Это значит, потребуется дополнительное финансирование.

В зданиях идет внутренняя отделка, к благоустройству территории еще не приступали.

Цена растет

Два новых детских сада строят в Коммунаре и на Юго-западе. Первый – на улице Центральной, второй — на Тихонравова. Возводят их по типовому, оба рассчитаны на 108 мест. Застройщик — владимирская компания «Олрайт».

Стартовая цена строительства была по 82 миллиона рублей на каждый объект. К марту на весь фронт работ добавили 30 миллионов рублей: выросли цены на стройматериалы, понадобились дополнительные средства на отделку и покупку оборудования.

С подрядчиком заключили допсоглашение, по которому все работы следовало закончить 1 апреля. Сроки вышли, и обнаружилось, что опять нужно добавить денег на отделку и оборудование.

— В марте 2022 года в связи удорожанием строительства внесены изменения в проектно-сметную документацию. Документация направлена на государственную экспертизу в ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза», строительные работы продолжатся после получения положительного заключения экспертов, — сообщила пресс-служба администрации Владимира.

75 малышей в очереди

В каждом из садиков откроют по три ясельных группы. Предполагается, что их будут посещать детки в возрасте от года до трех лет. В этом году управление образования также смогло увеличить количество ясельных групп в действующих муниципальных детских садах № 105 (открыто 27 дополнительных мест), № 82 (23 места), № 104 (20 мест).

— По состоянию на 1 апреля места в ясельные группы ожидают 75 детей, причем все из Ленинского района, в большинстве из микрорайона Юрьевец. На эту же дату в региональной информационной системе «Электронный детский сад» зарегистрировано 2359 заявлений на устройство детей в возрасте от полутора до трех лет в детские сады города Владимира с 1 сентября 2022 года, — пояснила пресс-служба администрации города.

В мэрии заверили, что, несмотря на перенос сроков строительства и горящие сроки по ликвидации очередей в детсады, контроль за подрядчиком сохранится и на качестве работ это не отразится.