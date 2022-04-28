Сбежавшую из дома 5-летнюю девочку нашли сотрудники Росгвардии

В Вязниках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии вернул домой сбежавшего ребенка. Пятилетнюю девочку, идущую в одиночку по ночной дороге, заметил патруль и сразу же поспешил на помощь.

Ссора с мамой

В ходе беседы с ребенком выяснилось, что девочка ушла из дома из-за ссоры с мамой. Росгвардейцы связались с сотрудниками полиции и установили родственников малышки и место ее проживания.

Ребенка вернули родителям.

— В результате грамотных и своевременных действий правоохранителей ребенок вскоре вернулся домой, — сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Владимирской области.

Не первый случай

Похожий случай произошел в поселке Мелехово Ковровского района летом 2018 года. Ночью на оживленной дороге местные жители заметили двухлетнего ребенка. Малыш также был один. Ребенка передали дежурившим неподалеку стражам порядка. Выяснилось, что родители мальчика поехали в магазин, а он тем временем проснулся и вышел на улицу.

Беды, к счастью, удалось избежать. Тем не менее на родителей стражи порядка составили административный протокол.

Весной того же года подобный случай произошел в Вязниках. Средь бела дня мальчик лет четырех-пяти в одиночестве бродил по центральной улице города прямо между машин. Малыша заметил неравнодушный житель города и вернул матери.