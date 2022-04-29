Сбер запустил акцию «Стань зарплатным клиентом»

Для участия необходимо начать получать зарплату на карту СберБанка: нужно заполнить заявление (это можно сделать в Сбербанк Онлайн) и передать в бухгалтерию (12+). Как только на карту будет зачислена первая выплата от 5000 рублей, клиент автоматически станет участником акции. Выполнить условия нужно до 5 июня 2022 года.

Победители будут определены с 6 по 15 июня 2022 года. Каждый из них единоразово получит по 1000 рублей на счет карты СберБанка. Стоит отметить, что призовой фонд ограничен. Подробнее об условиях акции на сайте Сбербанка.

В 2021 году почти 550 тысяч жителей территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка стали участниками «зарплатного проекта» компании. Только за первый квартал 2022 года – начисления по оплате своего труда на карту начали получать свыше 110 тысяч жителей регионов.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского Банка Сбербанка:

«Быть зарплатным клиентом Сбера выгодно и удобно. Ведь для такой категории есть большой перечень персонифицированных предложений. Оформляя зарплатную карту Сбера, клиент получает выгодные условия по ипотеке, кредитам и вкладам, а управлять ими и получить другие банковские услуги можно прямо с телефона, через интернет-банк Сбербанк Онлайн. Также, пользуясь картой Сбера, клиент получает бонусы СберСпасибо, которые можно копить и обменивать на скидки до 99% стоимости покупки у партнеров банка. По состоянию на 1 апреля 2022 года почти 3,4 млн. жителей Приволжья получают свою зарплату именно на карты СберБанка, что еще раз подтверждает высокий уровень доверия к нашим продуктам и сервисам».

ПАО Сбербанк