Сбер во Владимирской области запустил дистанционный мониторинг здоровья пациентов

Во Владимирской области сервис СберЗдоровье (входит в экосистему Сбера) в пилотном режиме запустил проект дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями.

Мониторинг осуществляется при помощи роботизированного обзвона и носимых устройств. На данном этапе проект ориентирован на людей с артериальной гипертензией (гипертонией) и поможет вести надомное сопровождение и регулярно отслеживать изменения показателей здоровья более 1000 пациентов региона.

Проект запущен на базе двух больниц: Городская больница №6 и Александровская районная больница. Пациенты могут быть подключены к дистанционному мониторингу с использованием тонометров, которые автоматически передают данные о состоянии здоровья лечащему врачу. Важно, что во время пилотного проекта тонометры выдаются бесплатно в медицинских организациях. Другой вариант мониторинга – обзвон голосовым роботом, который проводит опрос о показаниях артериального давления, анализирует полученные ответы и передает их лечащему врачу. Робот разработан группой ЦРТ (входит в экосистему Сбера), и успел себя зарекомендовать в качестве эффективной технологии в десятках регионов страны.

Собранные данные передаются в приложение СберЗдоровье (18+) и отображаются в “Дневнике здоровья”, к которому имеют доступ и пациент, и врач. Такая система позволяет автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные о здоровье пациентов, сразу же передавать их лечащему врачу, а также оперативно связывать специалиста с больным при выявлении отклонений от нормы.

Виталий Дорошенко, Управляющий Владимирским отделением ПАО Сбербанк:

«Мониторинг здоровья жителей Владимира – важный проект для развития медицины региона. Мы рады, что такой удобный и полезный сервис, который может помочь многим людям, появился во Владимире. Сэкономив время на посещение мед учреждения, пациент сможет контролировать свои медицинские показатели практически в режиме реального времени. Мы и дальше будем помогать региону самыми современными технологическими решениями в области здравоохранения, которые улучшат продолжительность и качество жизни населения Владимирской области».

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье:

“Сервис дистанционного мониторинга пациентов с ХНИЗ и коронавирусной инфекцией хорошо зарекомендовал себя в десятках регионов страны и спас не один десяток жизней. В работе с пациентами промедление с реакцией на изменение ключевых показателей здоровья сопряжено с рисками, так как счет в этих случаях может идти буквально на минуты. Именно для решения этой проблемы мы разработали систему дистанционного мониторинга, которая поможет больным своевременно получать медицинскую помощь и быть более уверенными в состоянии своего здоровья”.

ПАО Сбербанк