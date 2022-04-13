Сбер предложил людям старшего возраста специальный счёт с надбавкой за зачисление пенсии

Сбер запустил новый продукт для людей старшего возраста и пенсионеров — «Счет Активный возраст» — с надбавкой 10% за зачисление пенсии на счета в СберБанке. Открыть счёт можно только в мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+).

Базовая ставка на остаток денежных средств по счёту составит 5% годовых, повышенная — 15% (при минимальном остатке менее 1000 рублей предусмотрена ставка 0,01%). Для действия надбавки необходимо получать пенсию на любой счёт в СберБанке (за исключением единовременных социальных выплат).

Счёт бессрочный, проценты по нему начисляются ежемесячно, а его владельцем может быть гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства или иностранный гражданин, достигший возраста 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно). Средствами на счёте можно распоряжаться без ограничений.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО СберБанк:

В Волго-Вятском банке СберБанка пенсию по возрасту на счет в нашем банке получают более 3,1 млн. человек. По нашему новому продукту для них действуют уникальные условия. Это отличная возможность сохранить свои средства под специальную повышенную ставку. Новый продукт для людей старшего и пенсионного возраста сочетает в себе преимущества счёта и вклада: привлекательную процентную ставку и гибкость в использовании средств. В любой момент, не выходя из дома, на счёт можно перечислить средства в СберБанк Онлайн или, напротив, перевести с него деньги.

ПАО Сбербанк