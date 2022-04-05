С подрядчиком строительства школы в Коврове расторгли контракт

Сразу три новости по строительству школы в Коврове. Первая — сменился подрядчик. Вторая — подорожала смета работ. Третья — продлили сроки ввода образовательного объекта.

Новый подрядчик

На портале госзакупок появилась информация о расторжении контракта по строительству школы в Коврове с компанией «Айди Партнер». Указано, что решение приняли по соглашению сторон. Есть информация о начислении неустойки в сумме 2,4 миллиона рублей на неисполнение контракта в срок.

— Изначально муниципальный контракт на строительство объекта по итогам торгов был заключен с ООО «Айди Партнер», которое перебило предложения местных подрядчиков. Однако с самого начала фиксировались срывы графиков. По итогам 2021 года на стройплощадке проведены только земляные и фундаментные работы. Техническая готовность объекта – всего 5 процентов. Отставание от графика производства работ составило более 6 месяцев, — такие аргументы привела пресс-служба администрации области.

Новые торги проводить не стали. Право завершить работы появилось у второго участника прошлогодних торгов — компании «Ремстройгарант». Она не снижала стоимость контракта, поэтому и проиграла. Теперь же готова взяться за дело, тем более, что и смету работ пересчитали.

Затратный объект

На портале госзакупок есть информация о том, что цена контракта выросла с 585 до 605 миллионов рублей. Но врио губернатора Александр Авдеев на прошлой неделе говорил, что совокупные расходы уже превысили 1 миллиард рублей. В текущем году на строительство запланировано более 895 миллионов рублей, в 2023 году — 546,5 миллиона.

— Надеюсь, местный подрядчик ответственно подойдёт к строительству объекта. Люди ждут. 1 сентября 2023 года дети должны пойти в эту школу, − подчеркнул глава региона.

Стоит отметить, что изначально школу должны были сдать к декабрю 2022 года. Такие сроки были указаны и на информационных щитах стройплощадки. Но из-за пересчета смет и смены подрядчиков работы затянулись.

— Жители просили меня взять на личный контроль строительство школ в Коврове. «Ремстройгарант» уже строит несколько объектов: ФОК в Коврове, школу в Покрове, реконструирует больницу в Мелехово. И здесь, я уверен, подрядчик быстро доведёт проект до завершения. Благодаря изменению в законодательстве теперь можно быстро менять подрядчика, минуя долгую процедуру споров. Поэтому прошлогодние недострои постараемся исправить в этом году и выйти на хорошие темпы строительства и сдачи объектов, − отметил Александр Авдеев.

Проверено в Саратове

Образовательное учреждение строится по проекту, который уже реализовали Саратове. Она состоит из шести корпусов высотой в 4 этажа.

В школе будет бассейн на 6 дорожек, большая библиотека, два спортивных зала, обеденный зал на 367 мест, актовый зал на 660 человек, множество профильных кабинетов (информатики, географии, биологии, несколько для иностранного языка, а также русского и литературы, лаборатории и артистические).

Вокруг школы намечено благоустройство с газонами, детскими и спортивными площадками.