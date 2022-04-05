Рыбалку в нерестовый период ограничили во Владимирской области

Во Владимирской области ограничили рыбалку. Наступил нерестовый период: судак встал на гнёзда, щука икру мечет и т.д. Ловить можно лишь с берега вне мест нереста одной поплавочной или донной удочкой — с общим количеством крючков не более двух.

Суши вёсла!

Эти ограничения введены Правилами рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Продолжатся они до 10 июня. В это время также запретили передвигаться на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов по рекам, озерам, водохранилищам, их протокам и водным объектам рыбохозяйственного значения.

Уточнить места запрета можно: во Владимире (4922) 53-07-32, в Муроме (49234) 2-67-29.

— За нарушение этих правил граждан могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности, — напомнили в администрации области.

С полным текстом Правил рыболовства можно ознакомиться на сайте Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Ты туда не ходи!

Во Владимирской области официально установлены 85 нерестовых участков. Рыбалка там до 10 июня полностью запрещена. Рядом с Владимиром и непосредственно в областном центре четыре таких участка на реке Клязьме:

Городской затон, правый берег реки, 800 м ниже моста через реку, 284-285 км (21 га);

заводь Луневская, правый берег в районе населенного пункта Лунево, 261-262 км (30 га);

заводь Боголюбская, правый берег в районе населенного пункта Боголюбово, 270-271 км (20 га);

заводь Рахмановская, правый берег в районе турбазы «Ладога», 277-279 км (15 га).

По области больше всего нерестовых участков, пожалуй, в Гороховецком районе — целых 14. Но там эти участки расположены не только на реках, но и на озёрах: Нефра, Разгоньевом, Мостинском, Блощинском, Красном Яре, Бобровнице, а также на озере с сытным названием Сало.

Кстати, раков тоже запрещено ловить. Но этот запрет установили раньше, с 1 октября, а действовать он тоже будет до 10 июня.

И прочие ограничения

Нужно помнить и о том, что кроме запретов нерестового периода для рыбаков-любителей действуют и общие, постоянные ограничения. Они, в частности, касаются количества и веса выловленной рыбы.

Суточная норма вылова при осуществлении любительского рыболовства:

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) Судак 3 экземпляра Щука 5 экземпляров Сом пресноводный 1 экземпляр Раки 30 экземпляров Малька и живца (наживки) 50 экземпляров Мотыль 0,2 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, в том числе не указанных в таблице, составляет не более 5 килограммов или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 килограммов.