Рпенский проезд подорожал. Все нормально, деньги есть!

Строительство Рпенского проезда во Владимире перешло в активную фазу. Средства, отпущенные на проект, пришли в городской бюджет. Подрядчики закупили необходимое оборудование и материалы, на стройплощадке техника и люди трудятся даже в выходные.

Денег дали

Финансирование строительства увеличили на 847,5 миллиона рублей, сообщил зам. главы города Сергей Сысуев.

— Средства предусмотрели адресной инвестиционной программой города на 2022-2023 годы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Поступила субсидия из областного бюджета на 2023 год, — добавил он.

Корректировки в бюджет провели вчера, 27 апреля, на заседании горсовета. И это далеко не первые изменения, касающиеся финансирования Рпенского проезда. Ранее деньги, отпущенные на этот объект, то убирали, то перекидывали, то возвращали.

Сейчас все более-менее утряслось. По последним поправкам программы «Дорожное хозяйство» можно проследить, сколько уже потрачено на главную дорожную стройку 2020-2023 годов. В 2020-2021 годах на Рпенский вложили свыше 920 миллионов рублей, в этом году запланировано порядка 600 миллионов рублей и в 2023 году — 866 миллионов рублей.

В совокупности выходит приличная сумма — 2,39 миллиарда рублей.

Контракт же с подрядчиком — госпредприятием ДСУ-3 заключили на сумму 2,07 миллиарда рублей. Похоже, что сметы пересчитали, и удалось получить дополнительное финансирование из федерального бюджета, о чем в марте говорил врио губернатора Александр Авдеев.

— Все понимают, что цены выросли и потребуются изменения сметной стоимости. Министерство транспорта нас поддерживает и дофинансирует на необходимую сумму. Несмотря на то, что в 2022 году произошел сбой по срокам, мы не намерены их сдвигать. Финансирование будет поступать, чтобы в 2023 году завершить объект, — вот были его слова.

Контракты выполняются

На стройплощадке техника и рабочие трудятся и в выходные. На Почаевской перекладывают инженерные сети, строят подпорные стены и опоры для моста. На Красносельской разравнивают грунт под основание дороги. Новые трубы коммуникаций здесь уже проложены. Осталось демонтировать старые.

— В настоящее время отсутствует угроза срыва выполнения заключенных контрактов из-за отсутствия строительных материалов ввиду того, что ГУП «ДСУ-3» использует материалы только отечественного производства. Битум закупается в Нижегородской области, щебень доставляют из Республики Карелия, — говорит и.о. генерального директора ГУП «ДСУ-3» Антон Фомин.

Напомним, что по проекту движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону. На всем протяжении магистрали предусмотрели тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофора, поставят два остановочных пункта — по одному в каждую сторону. Запустить движение по Рпенскому проезду планируют летом следующего года.