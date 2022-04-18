Рожденная в условиях военного времени

Сегодня, во времена крайне неспокойные, часто вспоминают военный опыт прошлого, в том числе советский, послуживший основой Победы в Великой Отечественной войне. В том числе это касается и борьбы против вражеских разведок. В следующем году будет ровно 80 лет, как появился «Смерш». Эта легендарная советская военная контрразведка была образована 19 апреля 1943 года.

Это специфическая структура, созданная в условиях военного времени и для военных задач.

До 1943 года органы военной контрразведки, называвшиеся особыми отделами, входили в структуру Управления особых отделов НКВД. Но 19 апреля их переподчинили Народному комиссариату обороны, реорганизовав в Главное управление контрразведки НКО («Смерть шпионам» — «Смерш»).

Сделано это было для того, чтобы повысить эффективность управления военными контрразведчиками. Кроме того, к 1943 году в войне произошел перелом, и немцы активизировали работу своей военной разведки. Поскольку блицкриг не получился, они начали больше забрасывать в тыл Красной Армии диверсионных групп, шпионов, подрывников и т.д.

В обязанность «Смерша» вошла не только контрразведка не только непосредственно в прифронтовой полосе, но и борьба с преступностью и шпионажем на освобожденных территориях.

На фронте и в тылу

Группы диверсантов фашисты забрасывали в так называемые «проблемные» регионы советского тыла — Калмыкию, Казахстан, на Северный Кавказ. Там было достаточно много недовольных советской властью, чувствовались сепаратистские настроения, кроме того, это были направления возможных будущих ударов фашистов.

Задачи заброшенных групп — подогревать националистические настроения, организовать местное антисоветское подполье и т.д. Нередко «смершевцы» вступали в бой с подобными формированиями, нейтрализуя их и не позволяя вступать в контакт с местными населением.

Органы «Смерш» несли значительные боевые потери. Четыре сотрудника «Смерш» получили звания Героя Советского Союза.

Еще более напряженно работали органы «Смерш» в прифронтовой полосе. Контрразведчики шли с основными частями и соединениями армии и, выявляя вражескую агентуру, им также пришлось заниматься оперативной работой по выявлению преступлений, совершенных гитлеровцами на оккупированных территориях.

Мифы и реальность

В 1990-е годы о военных контрразведчиках вышло немало книг и фильмов, чаще построенных на выдумках и мифах, чем на реальности. Сотрудники «Смерша» в этих поделках представали в образах жестоких и тупых службистов, от которых страдали невинные люди. На самом деле все было, конечно, не так.

«Смершевцы» были оперативниками, они не выносили приговоры. И просто-напросто не имели права расстреливать военнослужащих или гражданских лиц без суда и следствия.

У них были другие ответственные задачи, например, фильтрация военнопленных – как тех, что воевали на стороне фашистов, так и советских бойцов, попавших в плен к врагу.

Немецких военнопленных необходимо было проверять на принадлежность к разведывательным службам, на причастность к совершению преступлений на территории СССР и других стран. И, надо сказать, «Смершевцы» выявили большое количество военных преступников.

Советские военнопленные также проходили проверку на связи с германской разведкой, на возможное совершенное предательство. Например, были арестованы и осуждены 11 генералов РККА, которые во время нахождения в немецком плену перешли на сторону противника и вошли в состав созданных антисоветских организаций.

После поражения гитлеровской Германии органы «Смерш» участвовали в боевых действиях против Японии на территории Китая и Кореи, в разгроме украинских и прибалтийских националистов.

В мае 1946 года Главное управление контрразведки «Смерш» прекратило свое существование. Оно вошло в состав Министерства госбезопасности СССР в качестве самостоятельного главного управления.