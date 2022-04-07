«Ростелеком» предлагает молодым ИТ-специалистам разработать open source решения для камер видеонаблюдения

«Ростелеком» стал партнером «Всероссийского конкурса open source проектов школьников и студентов», который проводит Кружковое движение НТИ. На конкурс принимаются открытые решения в области разработки библиотек или системных приложений, которые добавят умный функционал камерам видеонаблюдения. Например, возможность распознавания государственных регистрационных знаков или типа автомобиля: грузового, легкового, спецтехники, экстренных служб.

«“Ростелеком” — активный участник open source движения. Часть разработанных решений выложена в открытый доступ, вокруг которого образовалось сообщество разработчиков. И компания активно их поддерживает. Мы уверены, что большой ценностью оpen source решений является не только кодовая база, но и комьюнити, занимающееся ее разработкой. Участие в конкурсе позволит студентам и школьникам занять достойное место в развитии оpen source движения. Наша компания готова предложить авторам лучших решений стажировку в ИТ-кластере с дальнейшим трудоустройством», — сказал заместитель генерального директора по производству — технический директор компании «Ростелеком Информационные технологии», член экспертного совета конкурса Кирилл Пихтовников.

Конкурс проводится по двум трекам: «Создатели» — для проектов молодых разработчиков с открытой лицензией, и «Контрибьюторы» — для тех, кто улучшает проекты других участников сообщества. Конкурсанты могут заявлять, как собственные проекты, так и решать кейсы от компаний-партнеров. Сначала заявки оценят сами участники сообщества, а затем эксперты из ИТ-компаний и open source проектов. По результатам оценки экспертов будут названы победители.

Заявки принимаются до 15 апреля на сайте https://foss.kruzhok.org/. Результаты будут учитываться в конкурсе цифровых портфолио «Талант НТО» — это значит, что победители-школьники смогут получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие технологические вузы России. Лучшие участники из числа студентов колледжей и университетов смогут попасть на стажировку в крупные ИТ-компании.

Конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и ведущих ИТ-компаний страны.