Ремонт на перегоне Ундол — Колокша изменит расписание электричек

С 11 по 22 апреля изменится расписание электропоездов на Горьковской железной дороге. Это произойдёт из-за работ, которые проведут на перегоне Ундол — Колокша. Там модернизируют дорожную инфраструктуру.

Где будут изменения

За полторы недели железнодорожники планируют отремонтировать порядка 12 километров пути с глубокой очисткой балласта, укладкой новой рельсошпальной решетки и бесстыкового пути.

— Работы будут производиться по технологии закрытого перегона, что позволит сконцентрировать ресурсы и выполнить большой объем работ в сжатые сроки. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям, — пояснили на сайте ГЖД.

В связи с новациями пассажирам нужно быть внимательными.

С 11 по 20 апреля расписание пригородных поездов изменится. Корректировки коснутся направлений Владимир — Москва, Владимир — Ковров 1, Владимир — Гороховец, Владимир — Петушки, Владимир — Железнодорожная, Ковров 1 — Иваново, Петушки — Москва.

Кроме того, изменят расписание некоторых электричек, связывающих восточные районы нашей области с соседней Нижегородской областью. В частности, по-новому будут ходить поезда Нижний Новгород — Гороховец и Нижний Новгород — Вязники.

Некоторые электропоезда будут временно выведены из графика, у других изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте.

Где узнать точно

Горьковская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить: