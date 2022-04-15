Региональные выплаты льготникам проиндексировали   

Во Владимирской области второй раз в этом году проводится индексация всех региональных выплат в сфере социальной защиты, образования и медицины. Общий рост — на 8,6%.

На уровне инфляции

Сначала проиндексировали на 4%, а сейчас еще на 4,6%. Решение уже принято на апрельском заседании профильного комитета Законодательного Собрания. Ранее о доиндексации объявил врио губернатора Александр Авдеев.

— Внимательно изучив возможности бюджета Владимирской области, предлагаю произвести доиндексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также региональных социальных выплат отдельным категориям граждан до уровня фактической инфляции, сложившейся в стране по итогам 2021 года, — 8,6 процента, — сообщил глава региона.

Перерасчет выплат произведут «задним числом» с января 2022 года.

Например, размер единовременной государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, составит 3 524 рубля. Выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — 11 745 рублей.

Рост выплат

На индексацию свыше 100 миллионов рублей добавили по линии соцзащиты (семьям с детьми и почетным гражданам) и 25 миллионов рублей по линии образования (детям-сиротам, опекунам и попечителям). Депутаты комитета ЗС по соцполитике утвердили это, внеся поправки в бюджет.

Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты населения области:

Что касается индексации выплаты почетным гражданам на 4,6%.

Ранее выплата была 8 063 рубля, сейчас будет 8 434 рубля.

Пособие на детей малообеспеченных семей — с 512 до 536 рублей ежемесячно, пособие для одиноких мам — с 1 024 до 1 072 рублей.

Единовременные выплаты при рождении второго ребенка увеличилась с 5 089 до 5 324 рублей. Выплата на третьего и последующих детей — с 10 173 до 10 641 рубля.

Все выплаты многодетным индексируются: на школьную форму, проезд, приобретение лекарств.

Кроме того, помощь по социальным контрактам, установленная областным законом, индексируется до 77 712 рублей.

Свыше 200 тысяч семей почувствуют рост выплат на своем крамане. Узнать о том, какие льготы полагаются семьям с детьми и другим категориям граждан, можно на сайте департамента социальной защиты населения.