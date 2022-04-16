Редкие монеты из Федоровского клада дополнили коллекцию ВСМЗ

Институт археологии РАН передал в фонд Владимиро-Суздальского музея-заповедника монеты из третьего по величине клада конца XIV — начала XV века. Увидеть уникальную коллекцию можно в Палатах.

Непростая история

Крупный клад монет и денежных слитков был найден недалеко от села Федоровское Юрьев-Польского района. У находки непростая история – в 2016 году она была обнаружена «черным копателем». Только вот монеты и серебряные слитки изъяли у кладоискателя сотрудники регионального управления ФСБ. Уникальную находку силовики передали государству.

В 2020 году артефакты поступили на хранение во Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Остальная часть драгоценностей была открыта сотрудниками Института археологии РАН.

Благодаря соединению двух частей — той, которая была получена от правоохранителей, и той, что была найдена в результате раскопок, — музей стал обладателем уникальной коллекции.

В собрании музея-заповедника воссоединился Федоровский клад

— Всего собрано более 2000 монет. Этот клад, наряду с Саранским и Коломенским, является одним из трех крупнейших кладов русских монет конца XIV – начала XV века, – рассказал директор Института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров. — Уникальность этой находки в том, что она показывает сложность политических отношений зарождающегося Московского государства, где чеканку монет ведут разные княжества – в том числе Суздальско-Нижегородское, которые на тот момент находились в финальной стадии своего существования.

Последние монеты, чеканенные там, находятся в составе этого клада. Николай Макаров отметил, что работа по атрибуции монет была чрезвычайно сложной. Распознавание каждого денежного знака – это целая детективная история.

Две коллекции

Помимо Федоровского клада, фонды музея-заповедника пополнили находки Подболотьевского могильника, расположенного в окрестностях Мурома. Он является одним из самых известных погребальных памятников летописной муромы. Могильник открыли в начале XX столетия во время строительства дороги из Мурома в село Меленки.

— Передача таких драгоценностей — событие, значимость которого сложно переоценить, — отметил генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков. — Федоровский клад — это безбрежное море для исследований, огромная возможность для наполнения наших экспозиций. А предметы Подболотьевского могильника демонстрируют очень интересные следы соприкосновения двух культур — древнерусской и финно-угорской. Мы безмерно благодарны Институту археологии РАН, который продолжает радовать нас столь значимыми находками.