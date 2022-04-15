Ребёнок стал первым пострадавшим от укуса клеща в этом году

Потепление разбудило клещей. Первый случай укусов кровососов уже зафиксирован во Владимирской области. Жертвой насекомого стал ребенок в Гусь-Хрустальном районе, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. Напомним, что год назад первыми пострадавшими от клещей также стали дети.

Опасные заболевания

Клещи — переносчики множества опасных болезней. По данным Роспотребнадзора, на текущий момент случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека среди населения не зарегистрировано.

Справка. Клещевой вирусный энцефалит — очень серьезное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может приводить к инвалидности и смерти. Симптомы клещевого вирусного энцефалита появляются в среднем через одну-две недели после укуса. Резко повышается температура, возникают головная боль, тошнота, боли в мышцах. При тяжелых формах могут развиться судороги и параличи.

Как уберечься

Подцепить клещей можно где угодно. Пока нет травы и листвы, они обитают в кучах мусора и на голых ветках деревьев и кустарников. Поэтому не помешает соблюдение правил безопасности. Отправляясь на природу, стоит позаботиться о средствах индивидуальной защиты. В сезон активности кровососов также очень важно осматривать одежду и кожные покровы после возвращения с прогулки.

Клеща рекомендуется снимать в травматологическом пункте или в другой медицинской организации. Если такой возможности нет, захватить кровососа можно пинцетом и аккуратно извлечь из кожи. Место укуса стоит продезинфицировать 70% спиртом или 5% йодом, после чего вымыть руки.

Самого кровососа надо отвезти на исследование. Сделать это следует не позднее трёх суток после снятия. Для исследования пригодны только живые клещи.

Клещей на исследование принимают во Владимире на улице Токарева, д. 5, каб. 9.

Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследование проводится на платной основе.

Самое эффективное средство защиты от клещевого энцефалита — прививка. Бесплатно вакцины колют только в тех регионах, которые признаны эндемичными по клещевому энцефалиту. Владимирская область в этот список не входит, прививку придется делать за свой счет.