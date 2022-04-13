Рассрочку оплаты 13-х квитанций предложили под 9,5% годовых 

Жители более чем шестисот многоквартирных домов Владимира получили мартовские квитанции с дополнительными начислениями за тепло. Иногда суммы начислений составляют от 10 до 16 тысяч рублей. Сразу заплатить такие деньги многие люди не могут. Им предложили рассрочку, но с процентной ставкой – 9,5% годовых.

Условия рассрочки

Свыше 135 миллионов рублей — таков долг владимирцев перед ресурсоснабжающей организацией «ЭнергосбыТ Плюс». За прошлый год сделана корректировка за тепловую энергию жителям 610 многоквартирных домов. Суммы доплат оказались внушительные.

Поскольку доначисления вызвали общественный резонанс — люди, естественно, недовольны, среагировала областная власть. Вопрос изучил глава региона Александр Авдеев.

— Сейчас федеральный порядок такой, что на корректирующий платеж возможна рассрочка, — сказал он. — Мы с предприятиями договорились о предоставлении такой рассрочки. Нужно написать заявление. Понимаю, что это неприятно, но по факту ресурсы потреблены. Постепенно надо всем переходить систему оплаты по фактическому потреблению.

Ресурсоснабжающие организации готовы предоставить рассрочку, но на своих условиях. Во-первых, под проценты, во-вторых, только для абонентов с хорошей платежной историей. П

Проценты на рассрочку составляют 9,5% годовых

— Я подала заявление на рассрочку в первых числах апреля. Ее предоставляют не сразу. Организация еще месяц взяла на раздумье. А за это время может набежать пени, ведь платить надо до 10-го. Я пока расплатилась по текущим платежам за воду, тепло и свет. С корректировкой жду, сразу 10 тысяч выложить нереально, — рассказала Евгения, жительница пятиэтажки на проспекте Ленина.

Заплатить без пени

— Заявления на рассрочку корректирующего платежа стараются рассматривать в первоочередном порядке. На обработку уходит от 2-х до 5-ти дней. Но это в случае, если у жителей платеж за услуги отопления вырос более чем на 25% относительно аналогичной квитанции за март 2021 года. С остальными вопрос решается в индивидуальном порядке. Поднимается платежная история абонента. Если он ответственный, то ему предоставят рассрочку, — пояснили во владимирском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Для подачи заявления о предоставлении рассрочки необходимо обратиться в ближайший офис приема и обслуживания клиентов или заполнить форму на сайте компании. Насчет пени тоже волноваться не стоит. Лишние деньги начисляются только по истечении первого месяца оплаты. Кроме того, сейчас в регионе специальная акция по пеневке.

Долги за тепло, горячую воду, электроэнергию можно заплатить в апреле-мае и получить списание пеней.

Напомним, что поставщики коммунальных ресурсов еще в феврале предупредили потребителей о дополнительных платежах. Называли две причины. Первая: зима-2021 была холоднее в среднем на 3,5 градуса, чем в прошлые годы. Вторая: отопительный сезон начался раньше и закончился позже обычного. Все это дополнительные расходы.

Теплоснабжающие организации пояснили, что в нынешнем холодном сезоне потребление ресурса было высоким, но платеж рассчитывался по данным теплого года. Поэтому счета за 2022 год будут формироваться по факту потребления за 2021 год.