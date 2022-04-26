Пять человек пострадали после взрыва гранаты в парке «Сосенки»

ЧП в Александрове. В результате взрыва гранаты в парке «Сосенки» пострадали пять человек. Всем им сделали операции, удалили осколки. Мужчина, бросивший взрывное устройство, задержан. Возбуждено уголовное дело.

Взрыв в парке

Взрыв в парке «Сосенки» прогремел накануне вечером. Звук был настолько сильным, что его было слышно в разных частях города. На место незамедлительно выехали все оперативные службы.

По информации пресс-службы «Белого дома», в момент инцидента сотрудники районной администрации и представители фирмы-подрядчика проверяли ход работ по благоустройству парка.

Как сообщает издание «Владимирские ведомости», ссылаясь на сведения от местных жителей, в процесс вмешалась проходившая мимо женщина. Сначала она выразила свое недовольство, а затем ее сожитель бросил в сторону рабочих гранату.

По другой версии, мужчине не понравились начавшиеся работы по благоустройству, он стал угрожать и говорить, что не позволит спиливать в парке деревья.

Пять пострадавших

В результате происшествия пострадали 5 человек, с осколочными ранениями их доставили в Александровскую районную больницу. Всем им сделали операции, удалили осколки. К лечебным мероприятиям подключились травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

После оперативных вмешательств двое пострадавших находятся в реанимации, ещё трое проходят лечение в травматологическом отделении. Сейчас жизни раненых ничто не угрожает. Сегодня двоих пациентов планируется перевести из реанимации в палату травматологического отделения.

— Одному наиболее пострадавшему пациенту проводится специальное обследование, включающее лучевые методы диагностики и офтальмологический осмотр. При необходимости его проконсультируют специалисты федеральной клиники, — уточнила пресс-служба областной администрации.

Ситуация находится на контроле у главы региона Александра Авдеева.

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться правоохранительным органам. Мужчину, бросившего взрывное устройство, задержали. Возбуждено уголовное дело. Газета «Новый город Александров» со ссылкой на свои источники сообщает, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.