Путевки в лагеря «Дружба» и «Икар» подорожали

Подорожали муниципальные загородные лагеря Владимира «Дружба» и «Икар». В нынешнем году стоимость путевки утверждена на уровне 24 тысяч рублей за трехнедельную смену. В прошлом году отправка детей на летний отдых обходилась на 4 тысячи дешевле.

Как сэкономить деньги

Рост цены на 20% — это много. Но причины объективные. Нужно платить педагогам — их днем с огнем не сыскать. Подорожали продукты, а детей абы чем не накормишь. Да и базу лагерей надо поддерживать — за всем нужен уход и ремонт. Кроме того, многие родители смогут сэкономить семейные деньги.

Работающие родители платят 20% от стоимости путевки. Это 4800 рублей.

— В данный момент прорабатывается вопрос об участии центров отдыха в программе федерального кэшбэка. При оплате путевки картой платежной системы «Мир» через сайт-агрегатор родители смогут получить возврат денежных средств в размере 50% от затраченных средств на приобретение путевки, — сообщил начальник городского управления по спорту и молодежной политики Марат Мангушев.

А это значит, что у родителей есть шанс вернуть себе половину от заплаченных ими 4800 рублей. Такое уже было в прошлом году. Тогда региональный кешбэк ввели под конец третьей смены. Написав заявление в центрах отдыха, родители получили на карту «Мир» по 2 тысячи рублей возврата на каждого ребенка.

Тематика смен

В этом году в двух владимирских лагерях смогут отдохнуть 2100 детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. Как обычно, каждая смена посвящена отдельной тематике. «Призыв» узнал, какие темы предложат ребятам в этом году.

Сроки и тематика проведения летних смен в «Икаре»:

1 смена – Социокультурная «Поколение NEXT» (с 10 по 30 июня);

2 смена – Историко-информационная «Диалог эпох» (с 04 по 24 июля);

3 смена – Художественно-просветительская «Говорит и показывает «Икар» (с 28 июля по 17 августа).

Сроки и тематика проведения летних смен в «Дружбе»:

1 смена — Гражданско-патриотическая «Дружбы гранит» (с 07 по 27 июня);

2 смена — Культурно-творческая «Музейные хроники» (с 01 по 21 июля);

3 смена — Игровая практическая «Сохранить игру» (с 25 июля по 14 августа).

Условия жизни

В центрах отдыха перед новыми сменами провели ремонт жилых помещений, санузлов, закупили оборудование для пищеблоков, обновили системы видеонаблюдения.

— В «Дружбе» сделаем ремонт туалетных комнат, установим противопожарные двери, в «Икаре» отремонтируем фасады 4-х жилых корпусов, поставим 8 беседок, — рассказал Марат Мангушев.

Ход подготовки лагерей к приему детей узнали депутаты профильного комитета горсовета. Депутат Алексей Метелкин отметил, что материальное обеспечение лагерей растет, меняется их внешний вид, а также содержание смен. Детям интересно, отдых запоминается надолго время.

Депутат Лариса Пышонина просила обратить внимание представителя администрации на проблемных подростков и возобновление трудовых лагерей, где можно не только отдыхать, но и работать. И добавила, что необходимо уделять больше внимания патриотическому воспитанию детей.

Сейчас еще ведется добор вожатых и педагогов в центры отдыха.

На страницах в социальных сетях «Дружба» и «Икар» разместили имеющиеся у них вакансии. Пока не решен вопрос с медиками. В лагере круглосуточно должны находиться врач и медсестра. То есть, при соблюдении режима труда и отдыха, на каждый лагерь полагаются три врача и три медсестры. Но при дефиците кадров в региональной системе здравоохранения укомплектовать штат будет сложно.