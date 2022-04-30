Прогноз погоды на майские праздники не радует

Погода на первомайские праздники жителей Владимирской области особым теплом не порадует. Начало мая ожидается прохладным в целом по всей Центральной России. Так что, собираясь на прогулку, одеваться нужно будет теплее.

То дождь, то солнце

Еще недавно синоптики сулили май теплее обычного. Теперь прогнозы несколько изменились. Существенно потеплеет только во второй декаде месяца.

— Незадавшийся апрель в Центральной России передаст прохладную эстафету последнему весеннему месяцу. Так, на майские праздники температурный фон останется на три-четыре градуса ниже положенной нормы. В первомайские ночи сохранится зябкая погода — воздух будет остывать до околонулевых значений с вероятностью легких заморозков на почве, а днем столбики термометров с трудом преодолеют отметку плюс десять, а это многолетние показатели апреля, так что одеваться нужно потеплее, — сообщает центр погоды «Фобос».

Самым теплым днем первомайских праздников, судя по данным погодных сервисов, станет вторник, 3 мая. В этот день ожидается +13 градусов днем.

Настоящего тепла придется еще подождать.

Несмотря на преимущественно пасмурную погоду, солнце все же будет показываться из-за туч. И будет при этом достаточно активным.

—Даже при этом холодном воздухе можно позагорать, загар будет вполне интенсивный, – отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зонты понадобятся в основном с 3 мая, когда нагрянет североатлантический циклон, и зарядят обложные дожди, предупреждают синоптики.

Каким будет май?

Во второй пятидневке мая станет на несколько градусов теплее, но температура лишь с окончанием праздников с трудом вернется в свое климатическое русло – до +12…+17 градусов.

Во второй декаде мая станет комфортнее и показания термометров на пару градусов превысят многолетние значения метеостатистики. Третья десятидневка ожидается умеренно тёплой и прогнозируется на уровне средних показателей мая. Ночью +5…+10 градусов, а днем +16…+21 градус.

— Таким образом, грядущий май, в целом, жарким не будет, поскольку температура воздуха месяца едва ли сумеет соответствовать норме климата. Что касается осадков, то их количество прогнозируется близким к норме – около 50 мм, — уточняет центр погоды «Фобос».

Наступление климатического лета, то есть переход среднесуточной температуры воздуха через +15 градусов и выше, произойдет в последние дни мая.