Проект казенного приюта для животных будут делать целый год

Объявлены торги на разработку проекта для приюта для безнадзорных животных во Владимире. Заказчик — Центр ветеринарии Владимирской области. Строить будут на улице Мещерской, в промзоне. Но будет это не скоро. Только проект будет представлен через год. Впрочем, для его создания исполнители проведут еще инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания.

Долгое дело

— Срок исполнения контракта установлен с даты заключения контракта до 26 мая 2023 года, — говорится в проекте контракта.

Сам же приют, по информации Центра ветеринарии, построят в конце 2023-го. Стало быть, первые обитатели там появятся почти через два года — до этого времени область в плане содержания отловленных животных будет иметь дело с частными организациями.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефону: +7 (4922) 33-55-42.

Сколько будет стоить сам приют, пока неизвестно. Дело проясниться после того, как подготовят проект. Сейчас говорят очень приблизительно, и разброс цен большой — от 40 до 70 миллионов рублей.

299 душ

Стоимость контракта, выставленного на сайте госзакупок, — 2,4 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 6 мая, а итоги подведут через неделю. Потом победитель будет почти год готовить проектно-сметную документацию.

Площадь приюта составит 14,2 тысячи кв. метров. Приют рассчитан на 299 животных.

— Территория приюта должна быть огорожена сплошным забором высотой два метра с цоколем, заглубленным в землю на 20 сантиметров. По периметру предусмотрены зеленые насаждения, — информирует конкурсная документация.

Приют разделят на несколько зон:

— административно-бытовую;

— производственную;

— зону содержания животных;

— зону хранения сырья и подстилки;

-зону хранения, обеззараживания органических отходов.

Административно-бытовое здание будет двухэтажным. В нем расположат смотровую, операционную, склад медикаментов, кабинет врача, стационар, изолятор, карантин.

— Вольеры для постоянного содержания спроектировать на 230 собак в индивидуальных вольерах и 10 вольеров для группового содержания. В составе павильонов для содержания собак предусмотреть дезинфекционно-моечное отделение. Вольеры для постоянного содержания кошек спроектировать на 5 голов для группового содержания и 1 вольер для группового содержания котят, — описывают заказчики работ.

На территории приюта предусмотрят площадки для выгула собак и кошек — отдельные и огороженные.

Предполагается, что в области появится еще пара приютов — в Коврове и Муроме. По предварительной информации, их будут строить в 2024 году.