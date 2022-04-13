Приют для животных во Владимире могут построить двухэтажным

Во Владимире подготовили площадку для первого в области государственного приюта для бездомных животных. Его построят на улице Мещерской. Это промзона. До жилых домов далеко. Приют могут возвести в два этажа. Но до открытия объекта еще далеко: в нынешнем году только разработают проект, чтобы понять — во сколько обойдется строительство. А непосредственно собак и кошек туда запустят в 2023-м или даже позже.

В промзоне на юго-западе

Администрация города подготовила участок на Мещерской и передала его департаменту ветеринарии для дальнейшей работы. Площадку уже обозначили на обновленной версии генплана города Владимира.

Улица Мещерская находится в промзоне, за железной дорогой. Там нет постоянных жителей или дачников. Только предприятия, офисы и торговые площадки. Ближайшие жилые дома — на улице Элеваторной; до нее, пожалуй, более километра.

Мэрия в подготовке места для приюта сработала довольно оперативно. Чиновники пошли на существенные корректировки правил землепользования и застройки. Такого понятия, как приют для животных, во Владимире прежде не существовало, вот и понадобились изменения.

Здание приюта может быть двухэтажным.

Назначение земельного участка «приюты для животных» предполагает три варианта использования:

— размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

— размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

— размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных.

Третья попытка

Строительство государственного приюта для животных, вернее, выбор места под него, был сопряжен с трудностями. Люди в районах на перспективу соседства с таким учреждением смотрели кисло.

Сначала была идея возвести такой объект в Собинском районе на месте бывшей городской свалки у деревни Перебор. Свалка эта давно прекратила работу, ее рекультивировали. Строительство, вроде бы, одобрял глава администрации района Александр Разов.

Но потом то ли дачники загоношились (рядом с бывшей свалкой большое СНТ), то ли еще по каким соображениям — планы похерили. И взгляды областных властей переместились севернее — к поселку Новоалександрову Суздальского района. Тамошний районный глава никак себя не проявил — ни «за», ни «против» не высказался, зато также началось брожение среди местных жителей, не пожелавших даже отдаленного соседства с бездомными четвероногими.

— Существует очень много ограничений градостроительного, санитарного, природоохранного характера. Не так много у нас подходящих территорий, — сетовали в областном департаменте ветеринарии. — Должна быть соответствующая категория, целевое назначение.

Но третья попытка — с отдаленной частью Владимира, оказалась удачной. Дачников там нет, отдыхающих тоже – почему бы не строить?

— В этом году на проектирование и изыскательские работы предусмотрено 2 миллиона рублей. Окончательная стоимость будет ясна после проведения этих работ. Сейчас разброс от 40 до 70 миллионов рублей, — сообщили в департаменте ветеринарии.

Сегодня все мероприятия по обращению с животными без владельцев проводит центр ветеринарии Владимирской области. Он находится во Владимире на улице Сакко и Ванцетти, 60. Заявки на отлов животных без владельцев принимаются по телефону: +7 (4922) 33-55-42